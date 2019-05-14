北京印刷学院：“同升国旗 同唱国歌”主题活动

5月10日，北京印刷学院举行“我和我的祖国——同升国旗 同唱国歌”主题活动，师生齐唱国歌，在飘扬的五星红旗下抒发对祖国的热爱，唱响《歌唱祖国》，以激扬的青春朝气，表达对祖国的祝福。

值运动会开幕之际，全校师生以满腔的热情唱起来，将爱国情怀凝聚升华。开幕式上，随着《运动员进行曲》奏响，国旗仪仗队身着绿色军礼服、肩扛五星红旗，昂首阔步、神采奕奕地走过主席台，迈出方阵入场“第一步”。队长刁训晨说道：“国旗仪仗队是北印学子精神风貌的展现，护卫国旗、爱护校旗是我们的责任和使命。”

升旗仪式上，师生同唱国歌。北印学子身姿挺拔、面迎朝阳，掷地有声，向着国旗唱出热爱之情，展现了深切浓厚的爱国热忱和昂扬向上的青春风貌。

“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮，歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强！”在学校“领唱人”教工合唱团的引领下，全校师生挥动国旗和校旗，在《歌唱祖国》的嘹亮歌声中，礼赞伟大祖国，绽放青春热情。

伴随着旋律递进，演唱渐入佳境，歌曲进入高潮。声音越来越高，力量越来越强，尾音悠长、收束有力。

全体师生振奋精神，以饱满的热情喊出对祖国的祝福：“传承弘扬印刷文明，创新发展出版文化，北京印刷学院，祝福伟大祖国繁荣富强！”将氛围推向高潮。

“在祖国成立70周年之际，讴歌祖国、赞颂青春是我们的骄傲，通过同唱国歌和歌曲《歌唱祖国》的形式团结师生、凝心聚力，鼓励大家共同努力，奋进出版传媒新时代。”领唱人教工合唱团代表刘俊敏表示。

来自新闻出版学院的刘思怡同学激动地说：“我们穿着色彩鲜艳的院服与全校的师生一起合唱，此刻内心感到无比的喜悦与骄傲。”

来源：北京印刷学院

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)