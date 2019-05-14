对外经济贸易大学：“祖国，我为你放歌”传唱接力活动

为加强学生爱国主义教育，努力营造喜迎国庆浓厚氛围，唱响主旋律，讴歌新时代，对外经济贸易大学学生工作部组织开展了“祖国，我为你放歌”学生校园传唱活动，由国际商学院于本周首个亮相，12个本科生培养学院将在随后的每周依次接力传唱。

作为此次活动的第一棒，国际商学院于5月10日中午在一食堂门前上演了精彩的快闪传唱活动，用歌声直抒胸臆，表达对祖国的热爱与美好祝愿。

此次校园传唱采用了快闪的方式，来自国际商学院的同学们选择了《红旗飘飘》和《我和我的祖国》两首经典歌曲，由商学院器乐团的民乐和西洋乐器共同伴奏，五位领唱学生和二十余位合唱学生和声唱响，学院啦啦操队的同学也奉献了精彩的舞蹈，激昂的歌声和丰富的表演形式吸引了路过的老师、同学纷纷驻足，大家挥舞着国旗齐声高唱，还有的同学拿出手机拍照和摄像，记录下这个精彩的时刻。

“五星红旗，你是我的骄傲，五星红旗，我为你自豪！” “我最亲爱的祖国，我永远紧依着你的心窝。”动人的旋律感染着在场的每一个同学。中国语言文学学院2016级汉语言文学专业的代莲心同学表示，“商学院的传唱活动让我非常感动，同学们意气风发、载歌载舞的表演展现着对实现民族复兴伟大中国梦的期待，作为青年学生一定要在新时代挥洒汗水，勤奋学习，为祖国贡献我们的才智。”

国际商学院2018级的黄骏同学表示，“作为商院的一员，我为我院同学的精彩表演而感到骄傲，也感谢老师和同学们背后辛苦的付出，作为中国新时代的青年，我们必须为祖国奋斗，努力成为祖国的栋梁，在此诚挚祝福祖国美丽富强，明天更美好！”

国际商学院2015级学生，此次传唱活动主唱之一的周嘉婧同学表示，“非常荣幸能够和商学院的老师同学们一起，参与此次校园传唱活动，为祖国献上我辈青年的贺礼。作为第一个亮相的学院，在准备过程中我们细致周到、热情满满、力争创新，结合了民族乐器、西洋乐器、合唱、啦啦操等多种形式完成了两首歌曲的呈现。 ”

正如歌词所唱，红旗飘呀飘，年轻的心不会衰老。少年强则国强，我们应奋发图强，做新时代有理想、有本领、有担当的有为青年，正值新中国成立70周年之际，全体青年学子在此祝贺祖国母亲生日快乐，繁荣昌盛！

国际商学院的“祖国，我为你放歌”学生校园传唱活动取得了圆满成功，校党委副书记文君、宣传部部长张小锋、副部长李欢欢、学工部部长陶好飞、国际商学院党委书记王铁栋、执行院长陈德球、副书记梁伟等领导老师纷纷到场，与同学们一起唱响歌曲，弘扬爱国主义精神，献礼祖国七十华诞。

来源：对外经济贸易大学

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)