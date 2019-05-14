北京经济管理职业学院：“我和我的祖国”主题教育活动

5月5日下午，北京经济管理职业学院举行庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”主题教育活动启动仪式暨纪念五四运动100周年表彰大会。

活动共分伟大祖国、青春祖国、祝福祖国三个篇章。宏大热烈的开场舞《祖国颂》拉开了大会序幕，表达了青年学子对祖国的热爱。随后，学校管乐团的同学们演奏了乐曲《我爱你，中国》。同学们围绕“青春、信仰、奋斗、担当”的主题，分享了他们一年来学习新时代中国特色社会主义思想的成果与体会。

围绕着“做起来”，学校青年志愿者代表进行了慷慨激昂的宣誓，他们庄严承若，要继承和发扬伟大五四精神，积极参与社会实践和志愿服务，奋斗拼搏、奉献国家，为中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量。

活动现场，由学校退役士兵组成的标兵方队，迈着整齐矫健的步伐，手握国旗，高喊“祖国万岁”的响亮口号，正步入场。古筝、小提琴、大提琴、长笛、小号等乐器独奏先后悠扬响起，与会领导、师生700余人挥舞国旗，齐唱《我和我的祖国》向新中国70华诞献礼。现场氛围热烈，师生们心潮澎湃，洋溢着青春和热情的快闪将整场活动推向高潮，表达了师生对祖国的一片深情和美好祝愿以及投身中华民族伟大复兴中国梦的坚定决心。

学校党委书记张连城在讲话中首先强调了开展“我和我的祖国”爱国主题教育活动的重要意义，代表党委行政向广大青年学子、团员青年和青年工作者致以亲切的问候，向受到表彰的先进集体和先进个人表示热烈的祝贺，并对此次活动的开展给予肯定。

他在谈到新时代青年如何发扬伟大五四精神时指出，一要要深刻认识和全面把握五四运动的历史意义和时代价值，坚持爱国和爱党、爱社会主义高度统一，把爱国之情化为报国之行 。二要要提高政治站位，满怀信仰和奋斗精神做青年学子的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人。三要担当时代责任，高举爱国主义伟大旗帜，永葆青春，坚持奋斗，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者。

张连城强调，要以爱国主义教育为聚焦点，推动学习宣传五四精神与庆祝新中国成立70周年‘我和我的祖国’主题教育深度融合，让每一名师生都成为主题教育活动的参与者，主动走到舞台中央，以丰富的形式全面“学起来”、以高昂的激情广泛“唱起来”、以多彩的故事深入“讲起来”、以实际的行动积极“做起来”。在全校师生中高扬主旋律、壮大正能量，厚植爱国主义情怀，展现新时代青年师生的责任与担当，为新中国成立70周年庆祝活动营造喜庆氛围，通过教育活动激发奋斗精神，凝聚拼搏力量，为推动学校改革发展，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

学校党委书记张连城，党委副书记、院长姚光业，副院长彭彧华，陈建民，苏春林，魏中龙出席大会。各党总支、直属党支部书记、相关部门、各教学院部党政主要负责人及师生代表共计700余人参加了活动。

来源：北京经济管理职业学院

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