中国石油大学（北京）：丝路青年学习座谈会暨丝路青年国际音乐会

4月28日，“丝路青年学习第二届‘一带一路’国际合作高峰论坛上的重要讲话精神座谈会”在中国政协文史馆召开。会后举行了主题为“丝路美 丝路长”的丝路青年国际音乐会。

座谈会上，中国石油大学（北京）中国国际能源舆情研究中心执行主任逯义峰向与会嘉宾介绍了石大助力国家“一带一路”倡议的新探索和新实践，并受聘为丝路国际智库交流中心理事。音乐会上，石大土库曼斯坦籍学生撒普尔表演了传统舞蹈，委内瑞拉籍学生叶德马、厄瓜多尔籍学生凯瑟琳表演了拉丁舞，越南籍学生阮氏玲演唱了中文歌曲《那些你很冒险的梦》。

本次丝路青年论坛活动成果丰硕、反响热烈，促进了“一带一路”沿线国家青年的友好交流，助力中国“一带一路”倡议凝聚更多智慧和力量。活动由联合国丝路青年论坛指导，丝路青年论坛、丝路国际智库交流中心、丝路百科杂志社主办，中国石油大学（北京）中国国际能源舆情研究中心、国际教育学院协办。第九届、第十届全国人大常委会副委员长蒋正华，第十二届全国人大常委、全国人大华侨委副主任、丝路国际智库交流中心理事长杨邦杰等出席活动。中国石油大学（北京）、中国人民大学、中央民族大学、北京语言大学等高校师生代表参加活动。

来源：中国石油大学（北京）

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