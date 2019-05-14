校长与学生共话五四精神：“校长下午茶”坚持10年

近日，中国石油大学（北京）举办了第50期“校长下午茶”活动。校长张来斌、本期学生代表以及参加过“校长下午茶”的往期学生代表共50人共享下午茶，谈飞扬青春，传五四精神。

自2009年举办第1期以来，中国石油大学（北京）的“校长下午茶”已有十年历程，参与学生近千名。他们毕业后，奔赴石油石化企业和祖国各地，继承和发扬“实事求是，艰苦奋斗，爱国奉献，开拓创新”的石大精神，为祖国石油事业奉献青春力量。在得知要举行第50期“校长下午茶”特别专场时，往期的参与者纷纷发来视频，表达对校长的问候和对母校的祝福。另有部分往期的参与者来到第50期“校长下午茶”现场。

往期的参与者回忆了当年参加“校长下午茶”的情景，结合工作经历谈了校长对自己人生的影响，感谢“校长下午茶”带给自己的精神财富。在校学生敞开心扉向校长倾诉了自身学习发展及未来就业择业的困惑，张来斌引导学生要学会用辩证的思维去分析和判断问题。在两个多小时的交流中，张来斌和学生探讨了人生观、幸福观、哲学观，青年责任与担当，五四精神的内涵与传承等问题，也讨论了时间管理、目标设定以及当下网络热点等，以丰富的人生阅历和宽阔的格局视野引导学生结合时代需求，结合自身实际，传承五四精神、坚定爱国信念、掌握知识和本领、提升自身综合素养，担当起新时代赋予的历史重任。

活动中，大家齐声高唱《我和我的祖国》，并用原创诗歌来表达对祖国、对学校的热爱，祝愿祖国繁荣昌盛，祝愿学校各项事业发展百尺竿头更进一步，感谢校长对学生一直以来的关爱。活动最后，全体学生向校长鞠躬致谢，张来斌为参加活动的学生送出签名照片并祝愿大家前程似锦，不忘初心，在未来的学习和工作中有更大的发展。

“校长下午茶”活动每学年举办新生专场、毕业生专场等主题的茶话活动，参与学生代表从自愿报名的学生中随机抽取产生。活动以开放、自由、活泼的形式，搭建了校领导与学生面对面互动交流的平台，既有助于学校掌握了解学生需求想法和思想状态，加强对学生的教育引导，也有助于学生了解学校发展，拓展视野思路，增强信心信念，明确努力方向。

来源：中国石油大学（北京）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)