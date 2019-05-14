中国石油大学（北京）：学好新思想 熔铸爱国精神

近日，中国石油大学（北京）组织开展了青年教师“明理修德 爱国奋斗”新时代中国特色社会主义思想培训班。

为提高国家安全意识，激励师生为实现中国梦努力奋斗，学校举办了以“台海局势及对策”为主题的形势与政策专题讲座，国家国防教育讲师团专家韩旭东应邀主讲。讲座中，韩旭东通过形象的示意图与生动的语言，介绍了台海局势和台湾问题的关系，分析了台湾问题产生的背景和解决的路径，激励新时代青年师生高举爱国主义旗帜，为早日实现祖国统一和中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。石大各学院青年教师中国特色社会主义理论培训班成员、青年教师及学生150余人参加讲座。

此前，中国石油大学（北京）各学院青年教师中国特色社会主义理论培训班陆续开班开展学习。化学工程与环境学院、外国语学院邀请马克思主义学院院长方凤玲教授作了题为“如何在专业课程中融入思政教育”的报告；马克思主义学院邀请中国人民大学教授张雷声作了题为“新时代马克思主义理论学科发展的基本趋势”的学术报告；地球科学学院举办了“明理修德 爱国奋斗”培训班开班仪式暨思政大讲堂首期讲座，并组织教师赴韶山开展革命教育培训活动；信息科学与工程学院举行了开班仪式暨4月份全体教师集中理论学习；机械与储运工程学院、理学院联合启动青年教师中国特色社会主义理论培训系列活动，组织青年教师赴北京工业大学耿丹学院开展了首场培训。

来源：中国石油大学（北京）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)