对外经济贸易大学：纪念五四运动 奋斗的青春最美丽

为纪念五四运动一百周年，弘扬五四精神，激励广大青年在实现中华民族伟大复兴中国梦的生动实践中放飞青春梦想，对外经济贸易大学的师生开展了系列纪念活动，用青春之姿谱写了一首首惠园的青春之歌。

"献礼七十载，青春颂祖国”升国旗教育活动

5月4日，迎着清晨的曙光， 国旗护卫队护卫着五星红旗，迈着整齐而有力的步伐入场。伴随着激昂嘹亮的国歌，在300余名师生的注目礼中，五星红旗在贸大校园冉冉升起，迎风飘扬。现场，学生代表在国旗下发言，师生齐唱《我和我的祖国》。

在五四运动100周年来临之际，学工部、武装部举行"献礼七十载，青春颂祖国”升国旗主题教育活动，旨在号召广大青年发扬五四精神，锐意进取、开拓创新，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

“我和我的祖国”大型诗歌朗诵会

学校团委以“青春心向党?建功新时代”为主线，设计系列活动，开展各类活动30余场次。4月26日晚，“我和我的祖国”大型诗歌朗诵会在图书馆报告厅拉开帷幕。校朗诵主持团、各学院朗诵队伍、校合唱团用他们饱含张力的声音和对祖国炙热的爱，带来了一场震撼人心的表演。校合唱团以一首《我和我的祖国》唱出了对祖国的一片赤子之心，一首《UIBE》唱出了贸大学子的使命与担当，将活动推向了高潮。朗诵会聚焦中国青年如何勇担时代使命，讲述了青年与党和国家同向同行，展示国家一百年来的风风雨雨和伟大成就，展望祖国美好未来，激励新时代贸大青年不忘初心，牢记使命，担当时代责任，勇立时代潮头，争做时代先锋，为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

重温入团誓词

金融学院、统计学院、中文学院、法学院、公共管理学院、国际关系学院、外语学院等各个学院青年学生，分批次来到共青团中央中国青少年研究中心青运史档案馆，由辅导老师们带队，举行了主题演讲、唱国歌、唱团歌、重温入团誓词等活动。团员感受到了精神上的震撼，获得了精神上的洗礼。

重温历史脉搏，汲取先烈精神

4月，学校团委组织学生骨干、金融学院、统计学院、国际商学院、中文学院、公共管理学院、国际关系学院等学院组织学生团支部前往共青团中央中国青少年研究中心青运史档案馆、北京航空航天博物馆、北大红楼、军事博物馆、卢沟桥、校史馆等红色教育基地进行参观学习。法学院、外语学院、信息学院开展特色团日活动，参观烈士陵园，观看《建国大业》，重温革命先烈为国牺牲，为新中国绘就蓝图的燃情岁月。历史脉搏在每个团员胸中跳动，使命担当在每个团员身上肩负。

传承雷锋精神，展现时代风华

学校举行“学雷锋月”特色活动，国际经济贸易学院邀请中华全国总工会副主席、“改革先锋”郭明义来到贸大，为贸大青年学子做了一场主题为“‘经贸先锋，新时代青年’之‘我与祖国共成长’”的精彩的报告。英语学院举行“学习雷锋精神”主题英文演讲比赛，阐述大学生对当代雷锋精神的认知和践行。

开展系列主题培训

校党委宣传部部长张小锋以“高校意识形态与国家政治安全”为题，向全校学生骨干阐释了意识形态概念、重要性和培养意义。国际经济贸易学院分党委副书记曲佳文以“团队精神与服务礼仪”为题，从珍惜意识、集体意识、服务意识、优化意识、奉献意识五个角度讲述了如何做一名新时代新青年。

国际商学院邀请唐国强大使为同学们分享外交经历并介绍国际形势。保险学院举办团校培训和优秀团支部表彰会，加强对学生骨干的日常教育。信息学院举办重温历史主题团日活动，回顾开国艰辛，展望时代未来。外语学院举行2017-2018年度外语学院优秀学生表彰大会暨“知行合一，砥砺前行”主题党团课培训会。国际经济贸易学院开展 “百年青春”纪念建国70周年暨“五四运动”100周年主题团课活动，让同学们感受历史与青年的责任。

师生热议纪念五四运动100周年大会

4月30日上午，纪念五四运动100周年大会在北京人民大会堂举行，贸大组织青年师生集中收听、收看大会现场直播，共同见证了这一具有重大而深远意义的历史时刻。

广大师生纷纷表示，大会全面总结了五四运动的伟大历史意义，明确提出了新时代发扬五四精神的重要要求。我们将牢记嘱托，勇于砥砺奋斗，勇担时代责任，不辜负党的期望、人民期待、民族重托，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

来源：对外经济贸易大学

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)