北京理工大学：以党的旗帜指引青年奋斗方向

4月30日上午，北京理工大学组织全校师生收看、收听纪念五四运动100周年大会，深入领会属于新时代中国青年的荣光与梦想。

中午时分，观看过大会实况的师生们从校园四面八方齐聚学校中心花园，参加一场特别的学习教育活动。“在祖国的万里长空，青年人不仅要学会飞，还要知道飞向哪里……”、“我们要大力弘扬爱国主义精神，坚持党的领导，听党话、跟党走，学习掌握马克思主义世界观和方法论……”在学习现场，教授崔建霞凭借一名优秀思政课教师对时代脉搏的精准把握，从理想信念教育与思维方法养成出发，将重要讲话的核心要义和精神实质生动呈现在师生面前。

校长张军院士面向青年师生开展循循善诱的学习辅导。他强调，青年师生要把理想、爱国、担当、奋斗、本领、品德作为成长坐标，贯穿融入到思想和行动中。对北京理工大学而言，学校“延安根、军工魂”的红色基因，与以爱国主义为核心的五四精神一脉相承。北理工人践行五四精神，就要勇做追梦者，把每个人的个人梦、北理梦铸就成中国梦、强国梦；勇做奋斗者，坚守“德以明理、学以精工”的校训精神，以实际行动苦练本领、干事创业；勇做创造者，守正出奇、开拓创新，把创新实践、创新知识转化为创新成果，建设创新大学、创新国家；勇做奉献者，适应新时代、踏上新征程，把每个人的力量汇聚成北理工力量，为建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出北理工贡献。

在此次活动中，北理工以纪念五四运动100周年为契机，隆重发布“我的祖国我奋斗”主题教育活动“青春奋进”十大行动。校党委副书记包丽颖表示，十大行动贯穿全年，带领同学们学起来、唱起来、讲起来、做起来，以党的旗帜指引北理工青年奋斗方向，用爱国奋斗的主旋律点燃青春梦想，向祖国母亲70华诞献礼。

活动现场，北理工时代新人宣讲团宣讲员代表共同诵读“六点要求”片段；陈棋作为青年教师骨干代表，带领全场师生宣誓，发出了北理工青年“青春与祖国共奋进”的时代宣言。

校长张军院士、党委副书记包丽颖教授，北理工思政课教师崔建霞教授，北理工陈棋教授，北理工校外辅导员、中国兵器北化研究院集团辽宁庆阳特种化工有限公司董事长、党委书记杨世泽，北理工青年教师以及辅导员班主任等走进青年学生中间，与同学们共同再次品读讲话精神，带动北理工师生对重要讲话精神的学习理解走进心扉里、走进信念里。

来源：北京理工大学

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)