中国石油大学（北京）：纪念“五四运动”100周年暨青春榜样分享会

4月29日下午，中国石油大学（北京）在中油大厦报告厅举办了纪念“五四运动”100周年暨青春榜样分享会。

校长张来斌代表学校祝贺全体石大青年节日快乐。他强调，我们纪念“五四运动”，就是要追随先驱的脚步，坚定爱国信念。青年要把个人理想追求融入国家和民族的事业，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，发扬“实事求是、艰苦奋斗”的校风，与新时代同行，为实现中国梦而努力奋斗。

张来斌对青年师生提出三点期望，一要接力奋斗，践行中国梦，做新时代的开拓者。二要不忘历史，弘扬爱国精神，做新时代的奋进者。三要感受时代，担当青春责任，做新时代的奉献者。

大会以“与新时代同行，为中国梦奋斗”为主题，展示了石大青年榜样的青春风采，对一年来在学校共青团工作中涌现出来的各类先进集体和优秀个人进行表彰。韩尚峰为荣获2018年全国“天翼?互联网+教育”进乡村暑期社会实践专项活动的优秀团队 “信息人?教育梦”、荣获2018年“青年服务国家”首都大中专学生暑期社会实践的百强团队“圆梦大凉山，会梦教育行”和“助力北京冬奥，探访延庆组委”颁奖。与会职能部门负责人分别为获评学校优秀团委、优秀团支部、优秀学生干部、三好学生、优秀志愿服务项目、科技创新优秀指导老师及科技创新之星等28项荣誉的获奖代表颁奖。

分享会从爱国、励志、求真、力行四个方面讲述了石大青年的榜样故事。在“爱国”篇，信息科学与工程学院带来的节目《勤奋严谨习真理，投笔从戎献青春》用话剧的形式讲述了退役军人大学生“退役不褪色，建功新时代”的故事，弘扬爱国主义精神；在“励志”篇，化学工程学院和外国语学院的节目《求道，寻道，传道》讲述了与命运抗争的大学生励志求学、青年马克思主义者励志求道、共青团干部励志传道的事迹；在“求真”篇，石油工程学院的音诗画《用爱托起明天的太阳》表达了学生对老师言传身教的感激和无私奉献的理解；在“力行”篇，地球科学学院带来的《圆梦凉山，青年有为》讲述了他们赴大凉山助力脱贫攻坚的感人事迹，体现了石大青年脚踏实地、知行合一、投身实践、服务国家的青春力量。

纪念“五四运动”100周年暨青春榜样分享会以集中表彰优秀团队与个人的形式，结合时代特征，突出青年思想政治引领，充分挖掘青年师生先进典型，塑造“接地气、可触摸”的身边榜样，以学生喜爱的方式，传递榜样的力量，发挥示范引领作用。校长张来斌寄语青年并启动“2019年青马工程石大训练营”，党委副书记、副校长韩尚峰以及相关职能部门负责人为获奖的集体和个人颁奖，各学院（研究院）党委书记、团委书记，以及青年师生代表共700余人参加了分享会。

来源：中国石油大学（北京）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)