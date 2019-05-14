首都师范大学：让爱国情怀与五四精神相融

4月30日上午，纪念五四运动100周年大会在北京人民大会堂举行。首都师范大学各院系单位干部师生通过电视、互联网、手机客户端等多层次多渠道实时收听收看。

在场的青年学生热烈地交流了学习感悟。文学院15级本科生夏皓表示，要把握历史机遇，以共产主义为理想信念，在时代浪潮中练就扎实本领，在艰苦奋斗中体现担当。学前教育学院17级本科生高珊表示，不断为祖国奉献自己才是真正的爱国，自己要真切热爱祖国、永不叛国。

学校党委书记郑萼对集中学习进行总结。她指出，五四运动对新中国的成立有着跨时代的重要意义，在新时代青年学子要将厚植爱国主义情怀和弘扬五四精神紧密相连。郑萼强调，广大青年学子要深入学习五四运动的历史意义，精神时代价值等，坚定“四个自信”，厚植爱国主义情怀；要努力成为党和人民需要的社会主义建设者和接班人；要积极弘扬五四爱国主义精神，立鸿鹄志，勇做新时代的奋斗者。

她强调，进入新时代，学校认真贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，引导广大青年师生听党话、跟党走，自觉传承红色，勇于成为担当民族复兴大任的时代新人。学校党委书记郑萼、校长孟繁华、党委副书记徐志宏、副校长杨志成、李有增、李小娟和青年学生一起收看直播。

来源：首都师范大学

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