北京市房山区教师进修学校：激扬青春颂祖国

4月29日，北京市房山教师进修学校举行“点亮信仰忆五四 激扬青春颂祖国”纪念五四运动100周年暨“我和我的祖国”诗歌朗诵会，隆重纪念五四运动100周年，继承和发扬五四精神，引领青年教师做爱国主义精神坚定的弘扬者、实践者、传播者。

朗诵会分为“致敬百年之五四精神”、“行进百年之改革开放”、“圆梦百年之歌颂祖国”三个篇章。首首诗歌带领大家重温百年前那段激情燃烧的岁月，展开了一幅幅改革开放40年波澜壮阔的历史画卷，展现出青年教师朝气蓬勃的创新活力以及积极热血的青春风采，充分表达了时代青年对于祖国诚挚的热爱。

伴随着音乐响起，青年教师联合会成员从观众席的四面八方登上舞台，高举五星红旗，与台下观众共同唱响歌曲《我和我的祖国》，现场气氛热烈感人。

房山进校党委副书记边红动员广大教职工积极主动参与到国庆系列活动当中，将爱国之情化为报国之行，凝聚满满正能量，助推房山进校事业的创新发展。

诗歌朗诵会拉开了房山进校党委庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”爱国主义主题教育系列活动的帷幕。下一步将继续组织以“记住新理论、唱响主旋律、感悟新使命、开拓新局面”为主要内容的系列活动，为庆祝新中国成立70周年营造浓郁氛围，凝聚奋进力量。

来源：北京市房山区教师进修学校

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)