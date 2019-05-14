北京信息科技大学师生赴延庆区开展爱国主义教育系列活动

4月22日，信息科大马院师生前往北京市延庆区珍珠泉乡开展“我和我的祖国”系列活动。

上午，师生们来到珍珠泉乡烈士陵园，开展“青春心向党?建功新时代”活动，瞻仰烈士陵墓，学习革命烈士事迹，缅怀革命先烈。师生们在烈士墓前齐唱国歌、庄严默哀。学生代表马欣悦围绕“继承五四精神，争做时代新人”进行主题发言，表达了当代青年矢志投身中国特色社会主义建设，建功新时代的志向。

随后，全体师生来到水泉子村新时代文明实践站参观，学校挂职干部胡章钰、何颖利为大家介绍了当地的民俗风貌、产业结构及未来经济发展规划。在水泉子村党支部书记、村主任石常海的带领下，师生还参观了村庄高端民宿，详细了解村里旅游业发展情况。

下午，带队教师与学生党员、入党积极分子一行来到称沟湾村，与当地村支部进行“红色1+1”支部共建活动。在该村党支部范长宇带领下，师生参观了榛子示范基地和即将建设的高端传统民宿，了解村党支部带领村民脱贫致富的举措。

学院党总支副书记于洋、驻村挂职干部胡章钰、何颖利全程参与活动。此次“我和我的祖国”系列活动，使师生们看到了党的精准扶贫政策在基层取得的切实成果，更深切地感受到党支部在脱贫攻坚战中发挥的重要作用。新农村的蓬勃发展让师生们深感振奋，基层党支部想群众之所想、带领群众建设新农村的精神让大家深受教育。

来源：北京信息科技大学

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)