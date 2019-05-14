第六届产教融合发展战略国际论坛聚焦“劳动·实践·创造”

论坛新闻发布会现场图

人民网北京5月14日电（刘婧婷）昨天从发布会现场获悉，教育部学校规划建设发展中心联合应用技术大学（学院）联盟、中华职业教育社、中国职业技术教育学会将于5月16-18日在河南省驻马店市举办第六届产教融合发展战略国际论坛。

本届论坛主题拟定为“劳动·实践·创造—开启新时代加快教育现代化建设新征程”，邀请政府、教育界、产业界、学术界嘉宾，探讨新时代加快建设现代教育体系，加快高校创新发展、分类发展、特色发展，深化产教融合机制创新，构筑高水平创新共同体，进一步彰显论坛的专业性、时代性和国际性，为中外专家进行学术交流、合作洽谈、成果展示搭建重要的国际平台。

本届论坛包括6个分论坛主题：包括崇尚劳动——构建新时代高质量劳动教育；实践导向——重构协同育人高水平人才培养体系；走向世界——共建“一带一路”人才“立交桥”；重振师道——双师型教师队伍建设与能力重构；拥抱智能+——数字化、智能化推动教育形态变革；智慧学习工场——打造区域创新生态体系新引擎。

据应用技术大学（学院）联盟理事长孟庆国介绍，论坛拟采用“1+N+1”模式，即1个主论坛，6个专题分论坛和1堂公开课形式，将以劳动、实践、创造为主线，以“大平台+”，高校数字化、智能化转型，创新型园区建设等为关键要素，以多元的应用型公开课建设、应用型高校创新共同体建设、实训基地优秀案例展、与智慧学习工场实验项目启动为特色亮点，充分展示近年来推进深度转型与产教融合的实践和理论成果，进一步深化协同创新的机制。

(责编：刘婧婷、熊旭)