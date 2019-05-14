威海海洋职院用好榜样讲好思政课

近日，威海海洋职业学院师生排演的话剧《佩瑜怀瑾》上演，两个多小时的演出，真实演绎了革命先烈郭永怀、李佩先生光辉伟大的一生，演出结束师生观众都不走。“我是从来没看过话剧的人，看得我热泪盈眶，这是一堂特殊的思政课。”威海海洋职业学院院长张宗军说。

话剧《佩瑜怀瑾》的筹备排练历时18个月，参演师生30余人。如何把思政课开好办好，威海海洋职业学院用这部深情而又厚重的话剧交了一份创意十足的答卷。

今年是郭永怀先生诞辰110周年，威海海洋职业学院师生大型话剧《佩瑜怀瑾》的推出，正是为了纪念郭先生的英雄事迹，传承红色基因。“爱国是永恒的主题，郭永怀先生是唯一一个在原子弹、导弹和卫星三个领域均有重要贡献的科学家，也是唯一一位以烈士身份被追授‘两弹一星’功勋奖章的科学家。山东威海荣成市这片土地上诞生了郭永怀先生，我们又是荣成市本地唯一的一所高校，深刻领悟郭永怀先生的家国情怀，把他的精神传承好，是我们义不容辞的责任。”张宗军说。

话剧《佩瑜怀瑾》的学生演员均为大二学生，从大一下学期起便进入话剧排练，话剧成为了他们生活中难以割舍的一部分。

“这种思政教育形式用一段真实的历史，一个有血有肉的人物来教育，很有说服力。”学生李潇说，“看了之后觉得这种精神和担当原来真的有人能够做到，能够真实感受到那样一批人为了新中国建设付出了巨大的牺牲。”

“讲一千遍爱国主义，不如这么一个活生生的事例对学生的教育来得更实在、更生动、更深刻。”张宗军说，“我们就是要把这个话剧打造成学校创新思政课的一个品牌。在观看或演绎的过程中，接受高尚精神的洗礼，这也是一种最能直达人心的思政教育。”（魏海政）

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)