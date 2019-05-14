兰州推行“幼升小”网络入学申请

甘肃省兰州市日前发布2019年中小学招生方案，主城区2019年小学秋季招生将采取网络入学申请、现场审核、自主录取+调配入学的流程，严控跨片跨区流动入学。

兰州市城关区教育局介绍，2019年秋季招生将全面推行网络入学申请制度，所有入小学的学生都必须参加网络入学申请，填报信息、上传证明材料，选择审核学校和审核时间。学校将对各类别儿童进行内部排序，集体户、挂靠户、空挂户等“房户不一致”儿童将在区域内调配入学。

以往一到报名季，“全家总动员”在名校门口排队，跨区跨片报名并不少见。从去年秋季开始，兰州市先尝试开通网络预报名通道，“幼升小”择校报名有所“降温”，家长选择更趋理性。兰州市城关区教育局局长王生堂说：“通过尝试网络报名，名校门前通宵排队争抢报名的情况消除了，家长们对这种公平公正的录取方法较为认同。”

兰州市水车园小学校长金艳介绍，“网络报名科学合理，都是通过网络排序、录取，不符合条件录不了，也就不存在躲人情了。”网络报名的实施有效控制了因择校出现的超大班额现象，2018年水车园小学校本部一年级基本保持在每班58人，分校区一年级每班55人，这在该校近年来是首次。

王生堂表示，今年网络入学申请制度将全面推行，“择校难”“名校热”进一步得到有效遏制。接下来还要继续严格落实学生学籍管理，严把转学入口关，从政策上遏制“择校”导致的大班额，营造良好的义务教育生态，推进义务教育优质均衡发展，办好每一所家门口的学校。（记者白丽萍、任延昕）

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)