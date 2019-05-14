藏族女孩放飞蓝天梦想 实现向往已久的空姐梦

经过半年公司培训和一个月师傅带飞，藏族女孩拉格卓玛最近作为东航西北分公司空中乘务员，正式执飞西安至厦门，实现了自己向往已久的空姐梦。

“带着一颗永不放弃的心，职业教育可以成就精彩人生。”5月11日，第八届“星光计划”上海市职业院校技能大赛开赛，拉格卓玛与其他几位从职校走出的劳动者代表站上主席台，分享学习工作经历，为职业教育代言。

在上海对口支援青海果洛藏族自治州机制下，包括拉格卓玛在内的19名藏族学生于2015年来到上海浦东外事服务学校，编为航空服务班。学校为他们配备优质师资，不仅在学习上悉心指导，而且帮助他们克服生活上的困难，一步步让他们从牧区放牛娃成长为富有职业素养的劳动者。

拉格卓玛从小在福利院长大，上海成为她快速成长的沃土。她说：“在上海浦东外事服务学校这三年，我获得了‘脱胎换骨’的转变，实现了梦想，可以自食其力开启新生活。”

据了解，在上海浦东外事服务学校2018年毕业的首批果洛藏族学生中，还有3名毕业生到东航四川分公司。

班主任王玉林告诉记者，学校不断拓展与浦东机场、虹桥机场、上海航空、吉祥航空等的校企合作，组织学生前往实习实训，邀请专家给学生上课，深化人才培养的内涵，让中职生收获精彩人生。（记者董少校）

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