孩子喜欢玩“水晶泥”？赶紧叫停

根据国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网络舆情监测发现，因水晶泥、史莱姆等各种“泥”类玩具导致儿童误食中毒的事件屡屡发生。为保护儿童免受此类产品伤害，该中心特别发布了关于“泥”类玩具的消费提示。 扬子晚报记者 薛玲

“泥”类玩具含硼砂

近来，各种软软的、黏黏的，像果冻一样的“泥”类玩具走红于校园周边与网络平台，这些“泥”类玩具不仅五颜六色、能变换各种形状，还可以用来吹泡泡、画画等，深受孩子们的喜爱。然而根据国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网络舆情监测发现，因水晶泥、史莱姆等各种“泥”类玩具导致儿童误食中毒的事件屡屡发生。

目前市场上销售的“泥”类玩具主要分为两类：一种是已配制好的成品，这类成品通常都会配送吸管，标称可以吹泡泡。另一种是DIY的，即卖家提供配料和容器，由买方自行配制，是典型的三无产品，有毒、有害的非食品原料硼砂经常作为配料的一部分直接销售。无论是成品还是自制的“泥”类玩具，硼砂都是制作的必备原料之一。硼砂对人体健康的危害性极大，短时间内过量摄入，会出现恶心、呕吐、忧郁、惊厥、皮肤潮红、循环衰竭等症状。若长期过量摄入，会引发多脏器的积蓄性中毒，造成肝、肾、脑、肺等器官的损伤。

误食易导致硼砂中毒

鉴于硼的毒性，我国和世界多国禁止将硼砂作为食品添加剂，并对硼的摄入提出了限定，如欧盟对液体、颜料、胶状物等材料玩具硼含量的要求限量为300mg/kg等。但国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心通过市场上随机购买的10款成品“水晶泥”类产品测试结果表明，8款产品的硼含量超过了300mg/kg，最高的一款达到了1336mg/kg。儿童在使用成品水晶泥吹泡泡过程中一旦误食，就有可能发生硼砂中毒的危险。

自制“泥”类玩具则更加危险。儿童在玩耍过程中会直接接触大剂量的硼砂和其他化学配料，皮肤长时间接触这些化学物质极易引起化学烧伤、过敏或积累性中毒，如果儿童玩耍期间滥用配制容器，如用装过硼砂的杯子喝水，或玩耍后未及时洗手都易误食硼砂或其他化学配料，导致中毒的危险。

“无毒水晶泥”同样不安全

也有一些所谓“无毒水晶泥”产品，在含聚乙烯醇的胶水中加入了一些日化产品来代替硼砂，例如洗衣粉、洗衣液、刮胡膏、沐浴露、瓜尔胶等，这样做其实非常具有迷惑性，因为这些日化产品本身其实就含有硼砂成分，儿童在玩耍过程中同样具有误食中毒的安全隐患。

别再让孩子玩水晶泥

由于儿童对危险缺乏识别能力和防范能力，监护人应进行有效监护，不要为儿童购买水晶泥等“泥”类玩具，尤其是自制“泥”类玩具。在发现儿童玩耍此类产品时，应及时制止并进行安全警示教育。如果儿童在玩耍水晶泥等“泥”类玩具的过程中发生伤害事件，消费者可向国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心提供有关产品伤害信息或缺陷线索。（薛玲）

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)