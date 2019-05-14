富源高考移民被取消资格 维护教育公平

从保障学生权益的角度出发，治理高考移民、维护教育公平，不能止于事后严查，而应未雨绸缪，建立完善的预防审核机制。

深圳“高考移民”事件的靴子终于落地。

深圳市教育局发布通告，查实深圳市富源学校2019年高考报名考生中，有32名考生属“高考移民”，弄虚作假获取广东省报考资格。根据相关法规和文件，这32名考生在深圳市的高考报名资格被取消，同时核减富源学校2019年高中招生计划的50%。

企图让32个孩子走“捷径”的学校和家长，自作聪明的“投机行为”，反而让孩子绕了远路。如今他们被取消了深圳的报名资格，但是基于真正的学籍在衡水这个事实，他们参加高考的权利不会也不应被剥夺。距离高考还有不足一月，如果各方能够努力善后，这32个孩子或许能够在河北顺利参加高考。

对此，涉事家长和学生其实应该庆幸，毕竟比起考后被查，现在的结果还不算最坏的。

如果不是富源学校在深圳高三二模中，出现尖子生“碾轧”四大名校这种反常现象，恐怕这起“高考移民”事件很可能不会这么早曝光。而一旦高考之后“东窗事发”，相关各方就会更加被动。

按照相关规定，在录取过程中查实“高考移民”，高校应该会对相关考生作出取消学籍和退学的处理；一旦被退学，他们恐怕也不可能及时被其他高校补录——到时候可真就是“竹篮打水一场空”。

拿孩子的未来作赌注，其中的风险及其代价，“深圳富源事件”作出了清楚的展示。这件事对其他学校和家长而言，也是一次警醒。

高考是关涉未来的大事，任何不必要的波折都可能影响考场的结果。因此，从保障学生权益的角度出发，治理高考移民、维护教育公平，不能止于事后严查，而应未雨绸缪，建立完善的预防审核机制。

事实上，对于这类“高考移民”，并不缺乏相关规定。广东省早在2007年就颁布通知，要求所有考生必须具备完整的三年高中学籍材料，高中阶段迁入广东省的应届生，除须具备在原省就读学校的学籍材料外，还必须具备在广东省就读期间完整的学籍材料。

规章制度写得清清楚楚，为何还有人敢于铤而走险“钻空子”呢？审核机制有没有真正起到拦截作用，或者是不是存在漏洞——值得深思。

据媒体报道，富源学校除了“高考移民”之外，还有一种“操作”方式，就是将深圳的孩子送去衡水上课，再回来高考。如果确有其事，“人籍分离”违规办学理应是一个不争的事实。令人担忧的是，这种做法在现实中颇有市场，一些地方高中也常常利用各种合作办学的名义，委托其他地区的学校给自己培养尖子生。

甲校的学生，送到乙校“深造”，取得好成绩，甲乙两校都会将之发布到光荣榜上，大肆对外宣传，这样的弄虚作假无疑有悖于教育求真的宗旨。

对此，其他地方教育主管部门也不妨以此为戒：对于所谓的跨省“合作办学”，进行再次审查，防范杜绝“人籍分离”的违规做法。总之，维护教育公平，不能被动等待狐狸露出尾巴。

（作者系教师）

(责编：闻佳琪(实习生)、熊旭)