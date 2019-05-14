比去年多招100人 浙江大学人工智能专业亮了

原标题：比去年多招100人，人工智能专业亮了

昨天下午，浙江大学公布2019年浙江省“三位一体”综合评价招生简章（以下简称“三位一体”），招生名额从去年的700人上升至800人。

记者第一时间采访了浙江大学本科生招生处处长朱佐想，着重梳理了今年简章中的相关信息，方便浙江考生对此有更多了解。

每个大类科目不同

数学英语必考

朱佐想告诉记者，符合报名条件的考生请登录“浙江大学本科招生网报名系统”进行网上注册，获取报名号。学校将组织初审小组，根据考生所报专业，综合考生学习成绩等各方面情况对申请材料进行审核，按专业招生计划1∶6左右的比例，于5月26日前确定初审通过名单及面试专业。提醒考生注意须于5月27日登陆浙江省教育考试院网站确认是否参加浙大测试和录取。

考生按照初审通过专业对应的校测笔试科目参加笔试，并参加该专业的面试。在校测笔试科目上，不同大类不一样。人文社科大类考语文、数学、英语；工科信息等大类考数学、英语、物理；其他如医药类等考数学、英语和化学。请考生务必看清简章规定的校考测试科目。

录取办法上，分专业按考生综合总分由高到低排序择优录取，综合总分=（高考投档成绩÷750×100）×60%+我校综合测试成绩×30%+高中学业水平考试成绩×10%。

那最后同分并列会如何录取呢？朱佐想表示，当录取到最后一位学生遇到分数相同时，则按单项顺序及分数高低排序录取，单项顺序排列依次为：高考投档成绩、浙江大学综合测试成绩、高中学业水平测试成绩。

新增两个竺院专业

人工智能和会计学

从招生专业来看，今年的“三位一体”招生专业中有多个竺可桢学院专业，其中有2个为今年新设，分别是图灵班的人工智能专业、智能财务班的会计学专业。

今年浙江大学进行专业优化，从128个专业优化为接近90个专业，因而此次“三位一体”招生专业也是本轮优化后的首次招生。“今年‘三位一体’的招生专业数54个，较去年减少12个，这是专业优化后的结果，将更加适合学校宽口径培养，提升学生的全方位素养。”朱佐想表示，考生可根据专业意向及选考科目，最多可填报不超过54个专业志愿，所填专业志愿必须满足选考科目要求，否则视为无效志愿。

浙江大学人工智能专业的培养目标是，培养能快速学习人工智能基础理论、利用人工智能前沿技术解决实际问题、研究并开拓人工智能新边界、具有全球竞争力的新型人工智能拔尖人才。浙江大学计算机科学与技术学院作为新增的人工智能专业的主管学院，拥有五个一级学科，其中人工智能学科为2018年新设立，计算机科学与技术、软件工程两个学科在教育部公布全国第四轮学科评估中被评为A+。

朱佐想透露，智能财务班是建立在云计算、大数据、人工智能等新技术基础上，结合企业互联网模式下财务转型升级与创新发展实践而产生的新型财务管控模式。智能财务班的目标是，培养富有人文精神与科技洞见，通晓商业规律和管理理论，兼备数据分析能力与技术创新能力，能够洞察、引领和实现智能财务的价值创造作用，具有全球竞争力的高素质创新创业人才和商业领导者。（本报通讯员 柯溢能 本报首席记者 王湛）

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