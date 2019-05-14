原标题：小马驹去世了，该如何让孩子理解死亡

上图：这是滨滨、和和小两口。

下图：小女生很难过，一旁的小男生不停地安慰她。

本报讯 “同学们，有一个很难过的消息，和和的宝宝没有了。4月28日，我们滨和小马二代出生时遭遇难产，和和经过3个多小时的努力，还是没能让宝宝健康活下来，刚生下来就去世了……”班主任哽咽着说完后，全班陷入沉默，教室里渐渐传来抽泣声，女孩子们都趴在桌上抹起了眼泪，一旁坚强的男孩子憋着眼泪安慰泣不成声的同桌。

因为下雨，昨天，杭州市滨和小学的主题队会活动在室内进行。与以往不同，这是一场滨和小马驹的送别仪式，小马和和肚子里的小宝宝由于难产，刚出世就没了呼吸。

对稚嫩的孩子来说，死亡这一话题沉重且陌生，如何让孩子理解生命与死亡？校长田燕芳提议，告诉孩子们这个消息的同时，进行一场真实的生命教育。于是，滨和小学以送别小马驹的仪式，给全校学生上了一堂直面死亡的生命教育课。

滨滨、和和是滨和小学饲养的两匹矮脚马，个子小，性格温顺亲近，从去年来到校园起，就成了校园吉祥物“滨和小马”，深受孩子喜欢。每到中午，小朋友就会跑到马棚，给小马喂胡萝卜，带小马遛弯，还会通过小队义演、义卖，为两匹小马募集粮草。新学期开学，两匹小马会戴着红领巾，在校门口迎接孩子们到来。

可以说，小朋友和小马感情深厚，所以小母马和和怀孕的消息，顿时成了全校轰动的新闻。由于马的怀孕周期较长，从年前开始，孩子们一直盼着。和和临产前，学校老师和校长还带“产妇”去操场“产前运动”，帮助和和更好生产。

但令人难过的是，和和在四月底遭遇了难产，生产日期比预计提前一个月，一直从凌晨生到早上，最后马宝宝还是未能成活。

“学校之前也进行过生命教育，但都是与‘成长’有关，比如播种、种植。死亡这块的确很少接触，一方面话题比较沉重，另一方面没有贴近孩子的事例。”学校学生培育中心主任董征说，“小小马去世，是孩子们第一次直面死亡，让他们知道生命除了成长，还会有结束。”

“周一的这堂生命教育课是之前谨慎设计过的，因为学生很期待和和的宝宝，知道这个消息肯定会难过，学校想告诉孩子们，生死是自然规律，有开始就会有结束，死亡也是生命的过程。”

上午的主题队会从一段绘本视频引入，婴儿逐渐成长、衰老一直到生命结束，让孩子们领悟，死亡是生命必经的过程。在告诉学生坏消息的同时，学校收集了许多孩子和小马的照片：小马第一次来学校，孩子们在校门口迎接；大家给小马喂胡萝卜；和小马玩耍……

和和怀孕待产期间，学校在马棚装了视频监控，主题队会上播放了和和生小马驹的一部分视频，把生产过程真实展现出来。因为前一天恰好是母亲节，老师们也穿插告诉孩子们，父母养育的不易，要感恩父母的养育之恩。

许多孩子听到小小马未能成活的消息，难过地哭了出来，有个一年级女孩对老师说，“我本来都想好了，等它生出来，我们就叫它暖暖。滨滨，和和，暖暖！”这句话说完，全班孩子都哭了，连老师也忍不住哭起来。

还有许多孩子心疼和和，“和和作为妈妈肯定很伤心，我打算有空就去楼下看看和和。妈妈生宝宝真的很辛苦，我以后要听妈妈的话，不让妈妈生气。”孩子们也很担心，“和和还会有宝宝吗？”老师们安慰孩子，只要更好地照顾小马，一定还会有小小马。

“这堂生命教育课，让孩子理解母亲伟大、生命可贵、生长不易。我们让孩子们给父母做一件事，可以是一个拥抱、一句祝福，向父母表达自己的感恩，希望孩子们珍惜成长的时光，好好学习，健康成长。”校长田燕芳解释生命教育课的初衷，“这个话题虽然沉重，但在这样谨慎设计的课堂中，在孩子心中植入的感恩、珍惜、坚强，能陪伴孩子走过今后漫长的人生路。”（本报记者 沈蒙和 通讯员 戴欣怡）

(责编：郝孟佳、熊旭)