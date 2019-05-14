于纪平：挑战更快的计算速度 奋力拼搏 为国争光

科技报国 再夺国际超算竞赛“大满贯”的助力者

第十四届大学生年度人物 于纪平

于纪平，男，汉族，共青团员，计算机系2015级计算机科学与技术专业本科生。在校期间，他积极参与各项科技赛事，曾获SC18、ISC18、ASC18三项国际大学生超级计算机竞赛总冠军，2018年国际大学生程序设计竞赛（ICPC）亚洲区域赛焦作站冠军。他个人也凭借杰出的表现获得国家奖学金，清华大学学业优秀奖、科技创新优秀奖、学习进步奖，“中国计算机学会优秀大学生奖”等荣誉。

披荆斩棘 屡创佳绩

超级计算是具有战略意义的核心技术。2015年，于纪平刚入学时便看到清华大学学生超算团队获得三大国际赛事“大满贯”的新闻，他查阅了相关的学科背景，逐渐对这一学科产生了兴趣。

在2017年，他加入清华大学学生超算团队，多次代表学校参加国际大学生超算赛事并斩获颇丰：在SC17比赛中凭借以贝叶斯方法构建系统发育树的题目MrBayes获得第三名，在ASC18比赛中凭借以冷冻电镜技术的核心应用三维重构软件Relion斩获冠军，在ISC18比赛中凭借以流体力学有限元分析软件Nektar++再夺一冠。

2018年，于纪平以队长的身份带队参加于美国达拉斯举办的SC18国际大学生超级计算机竞赛。

参赛用的设备在采购到货后、装箱运走之前仅有几天时间，队员们必须尽可能多地测试每道赛题的运行情况。网上能找到的方法尝试完了，于纪平就自己开动脑筋，尝试各种参数、配置来运行测试程序。在那几天里，他几乎总是最后一个离开实验室，等到提交最后一个程序时，通常已是凌晨两三点了。

准备比赛时是争分夺秒，而在赛场上却是更加惊心动魄。根据规则，有一道题目在比赛正式开始时才公布，这是比赛中不确定性最大的一点。在总时间已经过半时，题目的第二个数据点的编译问题一直没有解决。在比赛最后一天凌晨4点，队员们被紧张的气氛笼罩着。

于纪平回忆：“三个数据点的输入数据均为网络通用数据格式（NetCDF），但是后两个数据使用了旧版的NetCDF文件格式。多次尝试之后，我们发现了问题所在，通过在编译过程中加入对旧版格式的支持后修复了这个问题。”当天凌晨6点，第二个数据点成功运转起来，于纪平也长舒了一口气。等到其他队员从酒店返回赛场接替监控机器的工作时，他终于可以在赛场的桌子下稍作休息了。

终于，经过三天两夜的“鏖战”，清华超算团队赢得了SC18国际大学生超级计算机竞赛的总冠军。至此，于纪平带队在2018年参加了全部三场超算国际赛事（ASC、ISC、SC），并包揽全部冠军，实现了继2015年后的又一次“大满贯”，清华超算团队也是目前大学生超算竞赛唯一实现“大满贯”的队伍。超算团队在国际赛事中屡获佳绩、为校争光，向世界展现了清华学子卓越的学术水平和良好的精神风貌。

于纪平也积极参加其他类型的高水平科技竞赛。他曾获2018年国际大学生程序设计竞赛（ICPC）亚洲区域赛焦作站冠军、2017年国际大学生程序设计竞赛亚洲东大陆联盟决赛（ICPC Asia East Continent League Final）第三名、2019年国际大学生程序设计竞赛世界总决赛（ICPC World Finals）第13名、中国计算机学会大学生计算机系统与程序设计竞赛（CCF CCSP）个人金奖第4名和美国大学生数学建模竞赛优异奖（Meritorious Winner）等奖项。

第十四届大学生年度人物 于纪平

赛场以外 心怀大爱

在亲身参与各类科技竞赛以外，于纪平也同时参与科技竞赛的服务工作。他加入计算机系学生算法与竞赛协会比赛部，参与了近十场编程竞赛共计上百人次的赛事组织工作，比如CCF软件能力认证、CCF大学生计算机系统与程序设计竞赛、蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛等。

对他来说，服务他人比赛场成绩更加有意义：通过自己的付出，从而将自己这份对专业的热爱一届又一届地传递下去。这让他并不局限于追逐赛场上的好成绩，而是努力带动院系的更多同学参与科技竞赛活动、提升院系科创氛围。

学习标兵 勤勉致知

丰富的课外竞赛经历并没有影响于纪平的学习成绩。他在大三学年的平均学分绩点为3.80/4，在年级144人中位列第2名。在《VLSI设计导论》课程中，他在完成课程作业时提出的一种求解“矩形包裹面积最优化问题”的算法在一类测试数据上的效果居于世界领先水平，相关成果已被投稿至相关国际会议。

于纪平在完成自己学业的基础上，也主动在课程上帮助其他同学。在《程序设计基础》与《数据结构》课程中，他主动担任助教，为同学们准备题目、集体讲解作业、一对一答疑等，总数逾百人次，部分优秀题目被任课教师编入课程作业。

未来，于纪平将在本科毕业后继续在清华攻读超级计算相关方向的博士研究生。他立志在超级计算的相关领域发光发热、潜心研究，造好、用好超级计算机，为祖国的科学事业做出自己的一份贡献，在核心技术的科研之路上坚定地走下去。

(责编：郝孟佳、熊旭)