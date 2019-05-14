2019全国主流网络媒体高校行启幕 聚焦重庆加快推进高教现代化

重庆市委网信办副主任严兵，重庆市委教育工委专职副书记覃正杰与高校宣传部长等嘉宾共同启动活动 周涛/摄

近日，2019年“全国主流网络媒体重庆高校行”（以下简称“高校行”）在重庆大学正式启幕。全国30余家中央和地方重点新闻门户网站，将深入探访重庆大学、西南政法大学、重庆邮电大学等多所高校，用媒体的视角聚焦新时代重庆高等教育改革与发展的脉动。

据介绍，此次“高校行”活动旨在全方位呈现新时代重庆高等教育改革发展的探索与成效，营造全国、全社会对重庆高等教育改革发展的良好舆论氛围。未来一周里，来自全国30多家主流网络媒体的教育主编、记者将通过全媒体的传播平台，融媒体的创新形式，全方位呈现新时代重庆高等教育改革发展的探索与成效，全国主流网络媒体采访团将就重庆高校双一流、新工科、大数据、三全育人等关键词深入采访报道，多角度、全方位、近距离感触重庆高等教育发展脉搏，多维度讲述重庆高等教育发展叙事。

启动仪式上，华龙网集团党委书记、董事长李春燕表示，今年“高校行”活动是全国主流网络媒体第三次聚焦重庆教育，在此前的2015年、2016年，全国主流网媒的同仁们连续两年走进重庆，围绕重庆基础教育、职业教育的经验和成果，采写、发布了400余篇宣传报道，持续形成了正面、积极、良好的社会效果和舆论氛围。

“高等教育站在历史性跨越的新起点上，责任重大、使命光荣。”重庆市委教育工委专职副书记覃正杰强调，要紧紧抓住立德树人这一根本任务，形成学科、教育、科研三轮驱动，国际化、信息化两翼助力，一流学生、一流教师、一流管理的三维高校工作格局。

对于重庆高等教育未来的发展规划，相关负责人主要从引进高等教育资源，邀请国内外一流大学来渝合作；加强统筹规划，推动高等教育特色发展；聚焦学科建设，提高学科办学水平；调整专业结构，提升服务经济社会发展的能力；推动产教融合，促进高职创新发展；支持科技创新，增强高校源头创新能力等六个方面展开。

此外，首届全国教育融媒体发展研讨会也将于18日召开，就融时代下的教育媒体如何发出权威、快捷、实用的主流声音，如何联动地方主流网络媒体，如何就教育媒体深度融合等相关议题展开研讨。（何淼 闻佳琪）

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