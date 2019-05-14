职教跟随产业“走出去” 江苏职教“一带一路”沿线国家办学观察

5月19日，西哈努克港工商学院（以下简称西港工商学院）主要管理人员将从无锡启程前往柬埔寨，他们是西港工商学院建设的“先遣部队”。2018年10月31日，由无锡商业职业技术学院和江苏红豆集团联合申请的西港工商学院获批成立，这是我国首个中国高职院校在海外独立设置的应用本科大学，也是首个校企合作股份制大学。

江苏职业教育经历了“跟跑”“并跑”的阶段，如今，在一定意义上实现了“领跑”——把中国的职业教育课程体系、人才培养方案等优质资源向外输出，为中资企业海外发展提供本土人才支撑的同时，也为“一带一路”沿线国家培养了大批高素质应用型专业技能人才。

破除本土技能人才培养难题

中柬企业在柬埔寨西哈努克省开发建设的西哈努克港经济特区是首个签订双边政府协定、建立双边协调机制的合作区，也是“一带一路”上的标志性项目，由江苏红豆集团主导开发。历经十年发展，西港特区已从一片莽原荒滩变成了投资热土。

“经过十多年的发展，越来越多的企业尤其是中资企业入驻西哈努克港经济特区，企业迫切需要一大批掌握中柬双语的技术技能人才。”西港特区公司董事长陈坚刚说。

为帮助解决西港特区本土专业人才匮乏困境，2010年，无锡商业职业技术学院与红豆集团签订合作意向书，并制定了海外办学“三步走”战略，即创建柬埔寨西港培训中心、开展来华留学生学历教育和创建海外大学。截至目前，西港培训中心累计举办14期培训，共4万余人次受益。首批柬埔寨学历教育留学生已毕业回国，并成为西港特区企业的管理骨干。

“系列举措切实提高了西港特区企业劳动力的职业技能和素质。”无锡商业职业技术学院党委书记杨建新说，但要破解本土技术技能人才可持续化培养难题，仅靠职业培训和留学生培养是不够的，还需成立海外大学，常态化、系统化开展人才培养。

经过三年筹备，2018年10月31日，无锡商业职业技术学院与江苏红豆集团联合申办的西港工商学院在柬埔寨获批成立。

在办学定位上，西港工商学院将以中文为主要教学语言，以高等学历教育和职业培训为主，可颁发本科和专科学历；在办学方式上，由西港特区公司和无锡商业职业技术学院校企联手办学，共同“定制”职业人才的培养方案，共同开发针对性教材、建设教学资源、实施教育管理。最终将学校打造成一个集学历教育、职业培训、技术服务和人文交流“四位一体”的应用型本科大学，成为中柬教育合作的样板工程。

多校共建海外大学

西港工商学院的成功申办，既是西哈努克港经济特区平台作用延伸的一次成功实践，也是“一带一路”职业教育国际化发展的成功开端。然而，职业院校在海外申办大学，这在当时并无先例可循。专业标准、课程体系如何制定有待进一步探索深化。

农业、制造业一直是柬埔寨经济发展的主要支柱，但相关专业人才缺口却很大，柬埔寨方面希望西港工商学院能在初期开设工商企业管理、物流管理和信息技术三个专业的基础上，逐步增加专业，进一步助力柬埔寨经济社会发展。但是，无锡商业职业技术学院并没有开设这些专业的教学资源和师资力量。如何解决这些难题？

今年4月，在无锡商业职业技术学院举办的“聚力服务‘一带一路’构建教育命运共同体”研讨会上，无锡商业职业技术学院与江苏大学、江苏师范大学、江苏农牧科技职业学院、江西工业贸易职业技术学院共同签订了西港工商学院联合办学合作备忘录，实践多校共建海外大学的新模式，成为我国高等院校海外办学的一项前瞻探索。

集聚合作院校优质教育资源，可以实现资源优化、能力提高、风险降低、质量提升和模式创新。合作学校江苏大学在工程和农业类专业有着雄厚的教育和研究基础，江苏师范大学则在社会科学、管理类专业优势突出，这是西港工商学院建设发展的有力保障。联合办学期间，合作院校将共同开发国际通用的专业标准和课程体系，以期推出一批具有国际影响的高质量专业标准、课程标准与教学资源，形成可复制的人才培养标准体系。

根据西港工商学院建设要求和未来管理的需要，目前，无锡商业职业技术学院已组建海外大学部。为更好地开展基础课程教学，首批教师将主要来自汉语精读、大学英语、经济学和信息技术基础等相关专业。

激发学校和企业“双主体”积极性

西港工商学院是无锡商业职业技术学院顺应江苏红豆集团“走出去”的步伐应运而生的。这充分说明了职业教育的特殊性，需要学校和企业“双主体”同时发挥积极性。

4月20日，江苏发布《江苏省职业教育校企合作促进条例》（以下简称《条例》），这是全国首部省级职业教育校企合作领域地方法规。《条例》提出鼓励学校与企业依法开展职业教育跨境合作，构建应用技术教育国际合作体系；有条件的学校和企业可以采取中外合作办学、国际通用职业资格教学等方式合作培养国际化技术技能人才。

多家江苏高职院校的负责人表示，这无疑是一针“强心剂”，因为江苏很多高职院校都采取相同的路径，伴随“走出去”的企业在当地共建海外教学基地或培训中心，成为中资企业“走出去”不可或缺的一股力量。

2018年，南京铁道职业技术学院联合中航国际共同申报“南铁院—中航国际埃及铁路人才订单培养项目”，根据中航国际成套设备有限公司在埃及建设铁路项目的需要，为埃及斋月十日城铁路项目订单培养铁路运营维护本土化人才。学校与埃及国家隧道局联合选拔招收了两期50多名埃及留学生，首期18人已于去年9月到校。

南京铁道职业技术学院党委书记钱吉奎告诉记者：“中国铁路‘走出去’的模式有了改变，原来只注重建设，现在发展为‘建设+代运营维护’，这就需要培养大量本土化的铁路运营管理人才。”自2014年起，南京铁道职业技术学院已招收铁路专业外国留学生200多名，主要来自埃及、印度尼西亚、泰国、老挝等“一带一路”沿线国家。目前，学校已与埃及有关方面、中航国际达成一致，三方共建埃及铁路培训中心，以期培养更多铁路运营管理本土化人才。

采访中，多家职业院校的负责人表示，由于信息不对称，“走出去”的企业和职业院校之间的“匹配度”目前来看还不是很高。因此，企业和职业教育之间的融合和对接还需要进一步加强。另外，公办学校到国外办学在政策上存在瓶颈，需要进一步探索和破除障碍。（苏雁）

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