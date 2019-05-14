爱国主义教育变得更生动（革命遗址新貌）

火光冲天、硝烟弥漫，枪炮声连绵不断，呐喊声响彻山谷，战士们正在发起猛烈冲锋……“太逼真了，比看3D电影还过瘾。”眼前的场景，恍若置身于一场真实战争，令不少参观者惊叹不已！

这里是遵义会议纪念馆，一间400平方米的展厅里，借助多媒体半景画数字技术，在20多台投影仪的配合下，通过声、光、电效果的渲染，再现了1935年娄山关大捷时的战斗场面。

像这样的体验式观展方式，在遵义会议纪念馆并不稀奇。如大型等身幻影成像“遵义会议”，人物立体影像达20人，全部使用特型演员拍摄，原汁原味地还原了会议召开时的场景；“四渡赤水”六面屏，采用全息影像技术，将这场经典战役全面清晰地呈现在观众面前，现场感强、视觉效果震撼。

近年来，遵义会议纪念馆注重提升陈列布展水平，大量运用现代科技手段，再现长征与遵义会议的历史场景。“让革命文物资料‘复活’，爱国主义教育变得更生动。”遵义会议纪念馆馆长陈松介绍说，2014年以来，纪念馆累计投入9000万元，有效地解决原有展览主题不突出、展示手段落后的问题。

68岁的邬小红，是一位来自广东的退休干部，这是她第四次参观遵义会议纪念馆。这回是她逗留时间最长的一次，整整参观了一个上午。“文物和史料丰富起来了，每个展厅都值得细细品味。”参观结束，邬小红和老伴合了张影，随后发了条微信朋友圈，“打卡”这座气势恢宏的陈列馆。

为充实陈列内容，遵义会议纪念馆成立专门队伍，通过走访革命先辈后人、鼓励民间收藏人士捐赠、到兄弟场馆复制借用等手段，新征集到2000多件革命文物及历史资料。目前，纪念馆收藏的革命文物中，有11件国家一级文物及30件国家二、三级文物。除红军遗留下来的枪支弹药、宣传标语以及生活用具外，还有刘伯承1935年写的信件、停留在杨尚昆体内63年的弹片、侗族群众撰写的怀念红军诗稿本等珍贵藏品。

“不是简单地追求藏品数量，而是要让文物史料‘开口说话’，为爱国主义教育提供更多真实可信的历史细节。”陈松告诉记者，纪念馆在征集文物史料的同时，研究工作也在同步跟进，努力挖掘革命文物资料背后的精神和故事，赋予鲜活深刻的历史内涵，让遵义会议及红军长征相关史实得以及时全面地传递给观众。“纪念馆的解说词和展板内容每年都要更新，依据就来源于研究成果。”

“五一”前夕，上海市教育系统发起了一场庆祝新中国成立70周年的主题活动。作为开场大戏，中共一大会址纪念馆携手遵义会议纪念馆，在全市九大高校轮流举办主题展览。从2016年开始，遵义会议纪念馆充分利用丰富的展陈资源，推出“行进中的遵义会议纪念馆”巡展活动，促进遵义会议精神内涵“走出去”。

为了增强展陈效果，纪念馆收集了大量红色故事，并组织讲解员将其编排成舞蹈、朗诵、快板等文艺节目，助力外地观众在丰富多彩的活动中接受革命传统教育；至今已在北京、上海、陕西等10余个省市举办20多场巡展活动，超过200万人次观展。

“一年有近500万人前来参观，遵义会议的红色资源还有盘活的空间。”陈松表示，纪念馆与原有的商业街相剥离后，主要靠财政“输血”解决生存问题，要实现可持续发展，需要激活“造血”功能。

从去年开始，纪念馆与社会培训机构合作，专门在馆内开辟5间教室，尝试承接红色教育培训课程，目前已培训学员超过3万人次。“当然，盘活红色资源，也不能单纯追求经济效益，更重要的任务是向外界宣传遵义会议的精神实质，弘扬遵义会议的历史意义和时代精神。”陈松说。

《 人民日报 》（ 2019年05月14日 06 版）

(责编：李枫、熊旭)