“我只想追赶时间……”（讲述·一辈子一件事）

叶连平在批改作业。

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叶连平早年照片。

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人物小传

叶连平：1928年生，祖籍河北沧州，安徽省马鞍山市和县乌江镇卜陈学校退休教师。叶连平在平凡的岗位上兢兢业业，努力用知识改变农村孩子的命运，先后获得“全国德育教育先进个人”“中国好人”“省优秀共产党员”和“省‘五一’劳动奖章”等荣誉。2000年，叶连平义务办起和县关工系统第一个校外家庭教育辅导站，19年来天天到岗，分文不取。

清早还透着微凉，薄雾散溢在田野间，安徽马鞍山市和县乌江镇卜陈村，一位耄耋老人早早来到一间普通小屋忙碌起来……收拾妥当后，孩子们背着书包，三三两两地来了。老人微笑着招呼他们坐下，不一会儿，屋里就传出琅琅读书声……

这是普通的一天。这样的日子，老人已坚持19年。屋子在当地远近闻名，叫“留守未成年人之家”；老人叫叶连平，现已92岁，曾从事教育工作40年，退休后仍坚持为学生义务补课。

“有很多想做的事情没做成，我不甘心啊”

第一次见到叶连平，他正在上课。20多平方米的房间充满了岁月的印记：城里早已见不到的老式桌椅、没有锁的旧门窗、写满英语单词的破旧黑板……

叶连平佝偻着身子，一手背在身后，一手拿着教鞭指向黑板，在讲台上来回踱步。他精神很好，脸上挂着笑容，连皱纹都舒展开来……“Where color is my T-shirt？这句话错在哪里呀……”叶连平声音洪亮，抑扬顿挫。

“我喜欢读书，但只可惜辍学太早。”叶连平感叹道，“年轻时我四处漂泊，蹉跎20多年。在人生最黄金的岁月，有很多想做的事情没做成，我不甘心啊。”

叶连平的前半生十分曲折：出生在青岛，读初中在上海，18岁在南京当时的美国大使馆做勤杂工，3年时间里接触到很多公众人物，练就了一口流利的英语；新中国成立后在南京当老师，之后在安徽和县做过工、养过牲畜……直到1978年，卜陈学校的一个毕业班连续一个月没老师来教课，有人推荐当时已50多岁的叶连平，让他重新回到热爱的讲台。

1990年，延迟两年退休的叶连平还是离开了讲台。在很多人看来，辛苦大半辈子，总算可以歇歇了；但叶连平说，那是他人生中最难过的一天……

退休后，附近学校但凡有老师生病了、离职了，他不问待遇、不讲条件，第一时间出现在学生们面前，短则几个月，长则几年。就这样代课，一晃又是10年。2000年，叶连平正式创办“留守未成年人之家”，节假日免费给孩子们补课。19年来，1000多个孩子从这里走出；现在还在上课的，仍有156个。

“让学生亲眼看看，比上课讲多少次印象都深”

这天，叶连平特别高兴，他的学生江明月来看他了。“我不叫他老师，叫他爷爷。”江明月笑着说。2005年，江明月还是卜陈学校初一的学生，因为语文老师临时有事，她遇到了来代课的叶连平。家访中，叶连平发现江明月的家离学校太远了，觉得江明月每天把大量时间花在路上，影响学习，就和她父母商量，让孩子住到自己在学校附近的屋子去。

从此，江明月在叶连平家，一住就是两年。“叶老师辅导我的学习、照顾我的生活，还联系不同科目的老师来帮忙。”江明月说，“一次家访改变了我的人生。”如今在南京工作的她，每当有空就回来探望爷爷。

像江明月这样的学生，还有很多。

1993年，叶连平到县办中学代课。“48个人登记在册，教室里只有22个人，这怎么上课？”45天，他骑自行车跑遍了48个学生的家，劝家长、劝学生，硬是把学生凑齐了。毕业那年，这个班有11个学生考上中专，而另一个平行班只有3人。“不家访，怎么能完全了解学生的情况、怎么能把他们教好啊！”叶连平说。

将近20年，他就这样骑着自行车，奔波在去学生家的路上，直到几年前不慎被撞伤，查出脑溢血加脑膜炎……“现在腰有些直不起来，出不了远门，骑不了自行车，累的时候只能坐在板凳上给孩子们讲课、批作业了。”叶连平有些遗憾。

“老师的工作，绝不止在三尺讲台上。”这是叶连平坚持的理念。他还有个规矩：每年带孩子们外出游学两次，参观科技馆、博物馆、烈士陵园，花的都是自己微薄的退休金。

“有一次在南京大屠杀遇难同胞纪念馆，很多孩子都哭了。”叶连平说，“让学生亲眼看看，比上课讲多少次印象都深。”

“我没有那么亮，能做的微乎其微”

“曹冬雾，家庭困难，600元；王妹，父病母离异，600元……”一张鲜艳的红纸贴在墙上，这是2018年叶连平奖学金的发放公告。

2012年，叶连平同乌江镇政府、卜陈学校三方筹款6万元，成立了和县乌江爱心助教协会暨叶连平奖学金。目前，奖学金的规模已达30多万元，发放了7届，惠及132名学生。

“原想等我‘走了’以后把积蓄捐出来做点事，但现在就实现了，我很高兴。”叶连平说，随着自己的事迹被传扬开，不少学校邀请他去讲课，不少人来捐款捐物，他把钱都投入到奖学金里。

叶连平也和很多高校建立了联系，每年寒暑假都有大学生来。“之前有香港大学的学生来代课，他们的宗旨是快乐英语，寓教于乐，给我很大启发。”叶连平说着，翻开了自己破旧的笔记本，查看着记录。

王简是合肥市一所幼儿园的老师，2014年暑假，作为巢湖学院的一名学生，她来这儿支教过。“我以叶老师为榜样，努力地工作。”王简说。

“留守未成年人之家”的墙上挂满了锦旗和奖状，其中一个写着：“乡村永不熄灭的烛光”。叶连平摇摇头说：“我哪是什么烛光，我没有那么亮，能做的微乎其微。我充其量是只萤火虫，因为失去的时间太多了，怎么也补不回来，我只想追赶时间……”

一天上课结束，叶连平倚在门口，微笑着望着孩子们蹦蹦跳跳远去的背影，眼神里，满是欣慰和期许……

■记者手记

因为热爱 所以奉献

坐在叶连平老人的教室里，看着他佝偻的身躯在讲台上缓慢而艰难地移动，脸上却呈现幸福的微笑。那个场景，令人动容。

叶老真正热爱着三尺讲台。也许，孩子们扬起的微笑、求知的眼神，就会占据他的整个世界，能够让他忘记从前那些艰难的岁月。总有一些人，虽历尽坎坷，却矢志不渝。他们心地坦然，心里始终拥有热爱，并因此心无旁骛。

因为热爱，所以奉献，不求索取，这是辛苦，也是幸福，更是这个时代所需要的。

《 人民日报 》（ 2019年05月14日 06 版）

(责编：李枫、熊旭)