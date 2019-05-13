北京市育才学校通州分校师生参观中国人民革命军事博物馆

2019年3月28日上午，北京市育才学校通州分校初一年级师生走进中国人民革命军事博物馆，开展以“让奋斗青春托起新时代强军梦”为主题的教育教学实践活动。通过活动，引导学生树立正确的理想、信念，立志努力学习，报效祖国，用实际行动肩负起强国强军的重任。

初一年级师生到达中国人民革命军事博物馆，在军博前广场举行以“让奋斗青春托起新时代强军梦”为主题的初一年级向国旗宣誓爱国主义教育活动。学生代表首先进行诗朗诵《我和我的祖国》，在激昂的朗诵中，师生浓浓的情感涌动，由衷地自豪升腾，一同感受七十年来新时代下祖国的伟大变迁与繁荣强盛。随后，全体师生面向国旗集体宣誓。每一位同学铿锵嘹亮宣誓声，坚定不移初心梦，立志把青春的豪迈和铮铮的誓言，化作务实的行动，勤学奋进、脚踏实地，用良好的习惯和优秀的品格为祖国奉献青春、智慧和力量。

向国旗宣誓教育活动结束后，全体师生分成三条线路，在军博讲解员的带领下分别进入革命战争陈列展厅、兵器陈列展厅学习。革命战争陈列展厅展厅里，一张张战场照片，一件件历史实物，一个个感人故事帮助师生深入了解从1921年至1949年党领导新民主主义革命的辉煌历程和取得的伟大成就。兵器陈列展厅里展示了功臣号坦克、英雄215坦克、81式95式步枪、中国造-6轰炸机、中国空军作战飞机等军事新技术模型。

在参观学习过程中，学生深深为祖国强军成就和光辉历史而自豪，切身体会到解放军卫士奉献牺牲精神之崇高，大家表示要珍惜今天的和平和机遇，决心从今天起倍加努力学习。

参观活动结束后，各班组织班会课进行学习交流，分享学习体会及感悟。教师也充分利用博物馆资源，开展教学座谈、讨论、特色活动及教学设计、活动案例评比。

“四个一活动”之初一年级走进中国人民革命军事博物馆，强化了学生的责任意识，使学生在参观过程中拓宽视野，丰富知识，增强国防意识、军事科技思想，进而增强师生民族自豪感，进一步培育和践行社会主义核心价值观。

来源：北京市育才学校通州分校

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)