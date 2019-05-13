37所健美代表队齐聚一堂 首都高校健美健体锦标赛在京举办

比赛现场

人民网北京5月13日电 近日，首都高校第十六届健美健体锦标赛在北京吉利学院拉开序幕。来自北京的37所高校的健美健身体育代表队齐聚一堂，共同展示首都大学生健美健身体育技能。

据介绍，本届大赛是首都高校健美健身锦标赛参赛院校和运动员最多、规模最大的一次赛事，包括清华、北大、北体大等37支北京高校队伍，共220多名运动员参加了比赛。本届大赛共设有12个比赛组别，分别为：男子健美65公斤级、70公斤级、75公斤级、80公斤级以及男子80公斤以上级，男子健体A、B、C、D四个等级，女子比基尼A、B、C三个等级。

最终，北京石油化工学院、清华大学、北京联合大学、北京吉利学院分别获得本届健美健身大赛团体前四名，清华大学尹灿优获得男子健美全场冠军，北京体育大学韩松宁获得健身全场冠军，北京联合大学王迎玖获得比基尼全场冠军。

北京市大学生体育协会主席杜松彭表示，本届首都高校健美健身锦标赛的成功举办，充分展示了首都大学生朝气蓬勃的青春风采，展示了首都大学生对健美健身运动的热爱，也必将促进首都高校健美健身运动蓬勃发展。

据悉，此次大赛由北京市大学生体育协会主办，北京吉利学院、北京市大学生体育协会健美健身分会承办，中国地质大学（北京）、北京信息科技大学协办。（何淼 闻佳琪）

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