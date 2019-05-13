深技师校园文化建设有成效 文体节精彩八分钟表白祖国

近日，在万名师生的共同见证下，深圳技师学院第三届文体艺术节正式开幕。为期一个月的文体艺术节是深技师全校师生的年度盛事，也是学校校园文化建设的重要载体之一。

2019年是个特殊而有纪念意义的年份，深圳技师学院在文体节开幕式精心推出大型团体操《我和我的祖国》，通过近800名师生的倾心演绎，向祖国献上饱含深情的“深技师8分钟”。

爱祖国当然得要爱上传统文化。京剧是我国国粹，也是优秀传统文化的代表。“百灵鸟从蓝天飞过，我爱你，中国！”团体操用一段京剧版《我爱你中国》拉开表演序幕。

480名同学用鲜艳的旗帜拼出“我爱你中国”字样，人文学院和戏曲社的同学则用最浓的国粹范儿，代表全校师生表达着对祖国的无限深情。

2019年是祖国母亲七十华诞。当《我和我的祖国》旋律响起，全体师生情不自禁挥舞着手里的小国旗，齐声歌唱。经历70年风雨历程，我们亲爱的祖国母亲傲然屹立东方，“我是中国人，我骄傲！”

2019年是“五四运动”100周年。480名同学拼出的“五四”字样，把大家带回百年前那风云激荡、振奋人心的时代。伴随着共青团团歌青春激扬的旋律，校啦啦操队活力四射的舞蹈，预示着同学将秉承“我是共青团员，我骄傲！”精神，开创属于自己时代功绩！

2019年是深圳建市40周年。在美妙的“1979年，那是一个春天”童声中，舞蹈队少女组成的鲜花绚丽绽放，表达着“我是深圳人，我骄傲！”这是对深圳深深的热爱和积极投身火热建设浪潮的决心表达。

“我们都是追梦人，一起努力，争做春天的骄傲！” 街舞队和国标舞社同学们带来青春洋溢的舞蹈，传递“我是深技师人，我骄傲！”的心声以及与深圳技师学院共同茁壮成长的豪迈之气！

“不知该怎么称呼你，一句精准扶贫暖透我心里！”2016年在湖南花垣招收的28名苗族贫困生，伴着悠扬的歌曲，通过具有民族特色的舞蹈，展示了深圳技师学院在全国首创智力扶贫新模式的成绩，表达了花垣学子对国家开展的脱贫攻坚、精准脱贫工作的衷心感激之情。

开幕式上，深圳技师学院首次齐齐亮相的12个二级学院，也通过各自精心设计的不同方阵队列，倾诉着对祖国母亲的赤子之心！

8分钟的表演，浓缩着深技师师生对祖国的浓浓情意，让万名师生心潮澎湃、热泪盈眶！

深圳技师学院党委书记、校长李滔致开幕词。他表示：校园有了体育，就有了活力；校园有了文化，就有了底蕴；校园有了艺术，就有了灵气。今年是一个具有特殊意义的历史时刻，学校要通过精彩的文体艺术活动，展示师生员工的爱国情怀，激扬同学们的青春风采，促进同学们全面发展，成长成才。

深圳技师学院是深圳市政府全额投资兴办的全日制高等技工院校，是深圳市人力资源和社会保障局直属事业单位。作为一所培养应用型、复合型、创新型知识技能人才的国家级重点技工院校，深圳技师学院紧紧围绕培养深圳产业和经济社会发展所需要的高技能人才这一中心任务，贯彻培养积极进取运动精神、培育富有文化艺术素养、厚植爱国主义情怀的新一代大国工匠、能工巧匠的育人理念，大力推进一流品位的校园文化工程建设并取得成效。

(责编：曹昆)