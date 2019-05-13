专家：研究脑科学和教育的关系须遵循各自规律

人民网青岛5月13日电 （记者 何淼），5月11日-12日，由大城市教科院联盟、《教育家》杂志主办，青岛教科院承办的以“共建更好的全球教育未来”为主题的大城市教科院联盟全国二次学术年会暨脑科学与教育国际论坛在青岛举行。

论坛现场图 主办方供图

论坛期间，山东省委常委、青岛市委书记王清宪会见了与会院士、专家，希望汇聚专家力量推动青岛生命科学科研与产业发展。教育部科技司巡视员高润生、山东省教育厅厅长邓云锋、美国双院院士Brian Wandell、中国科学院杨雄里院士、裴钢院士、苏国辉院士等多位嘉宾出席活动并致辞。

高润生表示，教育事业的科学发展，离不开高质量的教育科学研究，新技术、新方法不断涌现，为教育研究从经验向科学方法转变提供了条件，引领教育科学研究深层次系统性、革命性变革，把自然科学研究相关的思想、手段和技术，应用于教育问题研究，有望实现教育科学的重大突破。脑科学是研究脑认知、意识与智能、本质与规律的科学，已成为本世纪最富挑战的重大科学问题和国际生命科学前沿的研究热点，是革命国家竞争重点关注和布局支持的重点领域，国际上特别是发达国家，高度重视脑科学的战略研究，继美国、欧盟、日本、相继启动脑科学研究计划之后，我国近年来也非常关注脑科学的研究布局，重点围绕脑认知、脑科学、类脑研究，搭建关键技术平台，开展前沿研究。

山东省教育厅厅长邓云峰致辞 主办方供图

据邓云锋介绍，山东省是教育大省，历来重视先进科学理论与教育实践工作的融合发展。近年来，在脑科学研究与应用方面，也都进行了积极探索，引导全省广大教育工作者投身于脑科学方面的研究。山东作为国务院批准的第一个也是唯一一个以新旧动能转换为主题的综合实验区，正在推动以五大新兴产业+五大传统优势产业的升级改造为核心的新旧动能转换的产业升级工作，这其中，脑科学与人工智能被列为重点支持的关键共性的创新训练，每年省政府都将举行组织重大科研项目，山东省教育厅也愿意搭建这样的平台，汇聚各方面的人才，为脑科学研究、为人工智能的发展贡献力量。

中国科学院院士、复旦大学教授杨雄里做报告 主办方供图

杨雄里院士指出，在脑科学和教育的关系中，首先要尊重脑科学、遵循脑科学、脑活动的基本规律；其次要对脑活动的规律不断探索，找出哪些是真正的规律性的东西；最后，在现实社会里，教育作为塑造人的身心的一种社会活动，作为生产力和生产关系的综合反映，必然跟意识形态和政治有密不可分的联系，必然随着各种外界因素而发生变化，因此教育必须遵循其自身的规律。

本次活动由大城市教科院联盟、《教育家》杂志主办，青岛教科院承办。《教育家》杂志副社长李功毅、重庆市教委副巡视员李源田、青岛教育局局长刘鹏照中国科学院院士裴钢、中国科学院院士苏国辉、国际神经科学学会主席谭力海、台湾中央大学认知神经科学研究所所长洪兰、澳大利亚昆士兰大学脑研究所所长PankajSah等专家以及大城市教科院联盟所有成员单位的院长、所长，知名高校、中小学校长、教师1300多人出席了本次论坛。

(责编：何淼、熊旭)