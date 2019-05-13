专家学者热议艺术行业社会教育素质测量与标准

中国艺术教育素质测量与标准研究研讨会现场卢静/摄

人民网北京5月13日电 日前，“中国艺术教育素质测量与标准研究研讨会”在北京师范大学举行。来自教育部、中国成人教育协会、北京师范大学等20余所研究机构和高校的50多位专家学者参加会议。

“中国的艺术行业社会教育的基本现状处于不规范的状态，标准化时代的进入势在必行。” 中国成人教育协会艺术教育专业委员会秘书长王杰指出，进入标准化时代需要制定标准的机制，破除信息不对称，建立社会教育的基础设施。同时，需要规范社会教育的课程，用示范课的形式给各个基层的老师和学员正确的理念方法方式。

中国成人教育协会常务副会长刘志鹏表示，完成艺术行业社会教育标准体系与学习成果认证体系建设的研究实践，需要制定社会教育培训体系的培训体系标准和证书体系。要重视和行业组织密切配合，共同强化提出行业的教育培训标准，不以竞技能力和水平为重点，而是以提升学生德智体美劳的综合素质为目的。

教育部职业教育与成人教育司社会教育处处长刘英认为，把研究艺术教育领域作为突破口，建立标准以保证及规范社会教育培训机构质量，建议加强师资力量，搭建教师共享平台，将效益最大化，实现人人受教育。

会上，多位专家学者对中国艺术教育中的书法、合唱、民族民间舞蹈、播音主持等社会艺术教育进行素养标准研究，提出可行的基础标准。与会专家指出，该标准不同于以往的考级而是针对于艺术素质教育标准的设定。

教育部艺术教育委员会常委、北京舞蹈学院原院长吕艺生表示，全国舞蹈培训机构在为舞蹈美育事业作出贡献的同时，因为舞蹈而受到损伤的事件也一并而发，作为舞蹈教师，特别是社会培训的老师，要关注到孩子们的身心健康发展。他建议要制定舞蹈培训机构的教学标准，要做舞蹈培训机构的检测。

有关负责人介绍，本次研讨会是有关中国艺术教育素质测量与标准研究的第一次全国范围内讨论的重要会议，也是为了落实《中国教育现代化2035》文件提出2035年建成服务全民终身学习的现代教育体系，形成全社会共同参与的教育治理新格局的一次重要深化。（李依环 卢静）

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