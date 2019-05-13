甘肃省发布大学生志愿服务西部计划

原标题：我省发布大学生志愿服务西部计划

兰州晚报讯5月10日，省人力资源和社会保障厅官网公布了我省2019年选拔普通高校毕业生参加大学生志愿服务西部计划实施方案，明确指出2019-2020年度，继续实施基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理、服务新疆6个专项，并从即日起开始报名。

县级及以上机关等岗位数必须严格控制在10%以内

《方案》明确，服务单位的确定采用申报制，新增服务单位应向县级项目办提交书面申请，并能明确为志愿者提供免费住宿和必要的交通、伙食等生活补助。各服务县项目办负责本县服务岗位采集和申报，并由省项目办审核确认，汇总后报全国项目办备案。岗位类别需从基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理等专项中选择。县级及以上机关等岗位数必须严格控制在10%以内。

2019-2020年度，根据西部计划全国项目招募选拔安排，由中央财政支持，省级财政配套，面向普通高等学校应届毕业生或在读研究生，按照自愿报名、公开招考、组织选拔、集中派遣的方式，招募选派西部计划全国项目志愿者到西部地区基层工作（不含研究生支教团志愿者）。西部计划志愿者服务期为1至3年，服务协议1年1签。

外省对口招募服务甘肃的学生必须参加统一考试

《方案》指出，甘肃省招募服务本省选拔标准为：面向2019年普通高等学校甘肃籍应届毕业生或在读研究生，不能挂科，7月20日前须获得毕业证书或学位证书，通过西部计划体检。外省甘肃籍生源只招募本科及以上学历的应届毕业生。

面向甘肃省内普通高等学校应届毕业生或在读研究生为新疆维吾尔自治区、新疆兵团、宁夏回族自治区、青海省招募的西部计划全国项目志愿者，均不参加甘肃省人社厅组织的统一考试，由招募高校项目办以本科毕业生为主，按选拔标准择优选拔推荐。报名人员于2019年6月25-26日携带高校团委审核盖章后的《大学生志愿服务西部计划报名登记表》、在校成绩单、毕业证、身份证等集中在共青团甘肃省委进行现场报名、面试。

外省对口招募服务甘肃省选拔标准为：由河南、天津、吉林、江西、陕西5省（市），分别面向省内普通高等学校应届毕业生或在读研究生招募，对口招募省（市）甘肃籍学生必须参加甘肃省人社厅统一考试。

参加统一考试人员必须在两个官网同时报名

《方案》明确指出，此次报考岗位类型分为：基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理、服务新疆6个专项。参加甘肃省人社厅统一考试的甘肃籍人员只限报考毕业生生源县的招考岗位，其中报考基层青年工作岗位的必须为本科及以上学历，报“基础教育”岗位的以师范类专业优先，报“服务三农”的以农业、林业、牧业、资源环境、信息技术类专业优先，报“医疗卫生”岗位的以基础医学、医学人文、临床医学类专业优先，其他岗位均不限定专业。

参加甘肃省人社厅统一考试的人员，必须在西部计划官网和甘肃省人社厅官网报名系统同时报名，两个报名系统分别审核通过后，方可参加统一考试。

西部计划官网报名时间为即日起至5月31日18:00。高校毕业生可登录西部计划官网，在西部计划报名系统（http://xibu.youth.cn/）进行注册、填写报名表并选择三个意向服务省。省人社厅官网报名（只限报考服务甘肃西部计划全国项目）时间为5月13日9：00至5月17日18：00。

服务期满1年且考核合格后方可参加职称评定

《方案》还指出，根据相关文件精神西部服务计划志愿者可享受服务2年以上且考核合格的，服务期满后3年内报考硕士研究生的，初试总分加10分，同等条件下优先录取；参加西部计划项目前无工作经历的志愿者服务期满且考核合格后2年内，在参加机关事业单位考录（招聘）、各类企业吸纳就业、自主创业、落户、升学等方面可同等享受应届高校毕业生的相关政策；服务期满考核合格的，按规定符合相应条件的，可享受相应的学费补偿和助学贷款代偿政策；服务期满考核合格的，依实际服务年限计算服务期及工龄；服务期满1年且考核合格后，可按规定参加职称评定等政策。

另外，参加甘肃省人社厅统一考试被录取的甘肃籍西部计划志愿者除享受以上政策外，服务期满经考核合格，自愿留在服务地工作的，由服务单位、县级团委会同当地人社、编制等有关部门，根据乡镇事业单位编制空缺情况，可通过直接考察、考核等公开招聘方式，聘用为服务地乡镇事业单位工作人员，不再实行试用期。未参加甘肃省人力资源和社会保障厅统一考试的其他志愿者不享受服务期满后的工作安置政策。兰州日报社全媒体记者朱浩源

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