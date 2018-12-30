对外经贸大学附属小学第一届戏剧节举行



对外经济贸易大学附属小学第一届戏剧节

人民网北京12月30日电 （记者 郝孟佳）29日，对外经济贸易大学附属小学第一届戏剧节在对外经济贸易大学举行。在本届戏剧节“人人有角色 人人有对话”，让全体师生和家长在戏剧中遇见更美的自己。

一年级学生表演的《一个豌豆荚里的五粒豆》，传递了生命的可贵，用生命去创造价值的理念。

二年级学生表演的《老爹做的总是对的》传递了乐观向上的生活态度。

三年级学生表演的《皇帝的新衣》传递了正直、诚信，用智慧去追求真理的道理。

四年级学生表演的《根鸟》体现了学生在最求梦想的过程中坚持超越、合作交流的核心素养。

五年级学生表演的《青铜葵花》传递出遇到困难、挫折相互帮助，互相信任的品质。

本届戏剧节上，学校还为2018年十大“惠心榜样”教师、十佳学生、十位榜样家长颁奖。希望在2019年，全校的师生家长都将用至真至善至美的行动捍卫学校的荣誉。