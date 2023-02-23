人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>考研频道_教育频道_人民网

南开大学安佳琪：除了复习专业课，还要多浏览社会热点

2023年02月23日10:24 | 来源：人民网-教育频道
小字号

全国各地陆续公布2023年考研初试成绩，考生们很快要进入复试阶段。如何调整学习状态，合理规划时间，取更好的学习效果？人民网记者采访了多所高校的在读研究生，为即将参加复试的学生们讲述他们的备考经验，供广大考生参考。

本期考研经验分享人：安佳琪，南开大学商学院2022级企业管理（财务管理方向）在读研究生

根据安佳琪的经验，企业管理一共有三个方向：财务管理，战略管理和市场营销。复试的时候，老师会根据学生选择的方向进行提问。

首先，在三个方向专业知识复习的教材选择上，往年的学长学姐推荐的版本为：公司财务学（齐寅峰版），战略管理（王迎军版），市场营销（吴晓云版），大家可以根据自己的需求做选择。

第二，在专业知识面试方面，老师并不会非常直白地问课本上的内容，而是借助时事热点来提问。例如，我在面试环节，老师问了关于两会和新能源的热点。所以，大家除了复习专业课知识，还要多浏览社会热点话题，并且学会将二者联系起来，用专业的眼光看待问题、分析问题。

第三，在综合面试方面，老师会根据考生所提交的信息表来进行提问。大家一定要认真填写表格，并且可以根据表格内容准备一些问题回答。例如，毕业论文、本科专业课课程（老师会提问这门课讲的什么）、本科期间做的科研项目、研究生期间想选的方向、最近读过哪些论文期刊等等。

最后，在英语面试方面，老师不会问一些日常问题，而是更看重对专业英语的掌握。例如，在英语面试时，我被问到的一个问题是，如何继续提升汽车大规模个性化智能定制销售的盈利模式。所以，建议大家在复习的时候着重记一下专业词汇。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部