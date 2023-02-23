全国各地陆续公布2023年考研初试成绩，考生们很快要进入复试阶段。如何调整学习状态，合理规划时间，取更好的学习效果？人民网记者采访了多所高校的在读研究生，为即将参加复试的学生们讲述他们的备考经验，供广大考生参考。

本期考研经验分享人：安佳琪，南开大学商学院2022级企业管理（财务管理方向）在读研究生

根据安佳琪的经验，企业管理一共有三个方向：财务管理，战略管理和市场营销。复试的时候，老师会根据学生选择的方向进行提问。

首先，在三个方向专业知识复习的教材选择上，往年的学长学姐推荐的版本为：公司财务学（齐寅峰版），战略管理（王迎军版），市场营销（吴晓云版），大家可以根据自己的需求做选择。

第二，在专业知识面试方面，老师并不会非常直白地问课本上的内容，而是借助时事热点来提问。例如，我在面试环节，老师问了关于两会和新能源的热点。所以，大家除了复习专业课知识，还要多浏览社会热点话题，并且学会将二者联系起来，用专业的眼光看待问题、分析问题。

第三，在综合面试方面，老师会根据考生所提交的信息表来进行提问。大家一定要认真填写表格，并且可以根据表格内容准备一些问题回答。例如，毕业论文、本科专业课课程（老师会提问这门课讲的什么）、本科期间做的科研项目、研究生期间想选的方向、最近读过哪些论文期刊等等。

最后，在英语面试方面，老师不会问一些日常问题，而是更看重对专业英语的掌握。例如，在英语面试时，我被问到的一个问题是，如何继续提升汽车大规模个性化智能定制销售的盈利模式。所以，建议大家在复习的时候着重记一下专业词汇。

(责编：郝孟佳、熊旭)