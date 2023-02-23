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南开大学王湘宁：对复试提交的材料 应该有清晰全面的认知

2023年02月23日10:23 | 来源：人民网-教育频道
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全国各地陆续公布2023年考研初试成绩，考生们很快要进入复试阶段。如何调整学习状态，合理规划时间，取更好的学习效果？人民网记者采访了多所高校的在读研究生，为即将参加复试的学生们讲述他们的备考经验，供广大考生参考。

本期考研经验分享人：王湘宁，南开大学商学院会计学专业在读研究生

作为考研“过来人”，王湘宁建议：

首先，复试的第一件事就是自我介绍，所以参加复试的同学可以准备好中英文的自我介绍并背熟，这样还能在正式回答问题之前起到缓解紧张情绪、提升自信心的作用。另外，对于学校要求复试提交的材料，例如简历、论文等，同学们应该有一个清晰全面的认知，内容保证真实。可以试想，复试时老师会对哪些内容进行提问，回答时要清楚流利，并与材料内容保持一致。

其次，从查到分数到参加复试有比较长的时间，可以充分地准备复试。根据以往的经验，即使是考研初试取得很高分数的同学也应当认真准备复试内容，特别是专业课知识和英语。以会计学为例，财务会计、管理会计、财务管理、审计这4门学科的知识要记牢，一些基础的问题还需能用专业英语表达。在梳理知识点的过程中，要结合知识框架，形成对学科基本准则体系的了解，以及注意最新的会计准则、审计准则等。

最后，复试时大家多少都会有些紧张，但适当的紧张情绪也有利于人更好地发挥。考生在回答问题时要吐字清晰，语速可以适当放慢，方便老师们听清，尽量做到有条理。此外，无论是否能答出正确答案，同学们都应该有礼貌地回应老师，展现出认真、积极的态度和与主流价值观相符的思想。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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