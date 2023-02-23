全国各地陆续公布2023年考研初试成绩，考生们很快要进入复试阶段。如何调整学习状态，合理规划时间，取更好的学习效果？人民网记者采访了多所高校的在读研究生，为即将参加复试的学生们讲述他们的备考经验，供广大考生参考。

本期考研经验分享人：侯尚雨，同济大学生命科学与技术学院在读研究生

考研路上有笑有泪，每一个勇敢走到今天的你，都很了不起。经历过考研的侯尚雨建议，在准备考研复试时，同学们要尽早去目标院校网站查询往年的复试要求，并密切关注通知公告。

第一，复试分为笔试和面试，可以去联系目标院校考研上岸的师兄师姐更有效地寻求经验。

第二，笔试包括文献翻译和专业简答题，可以找一些相关的练习题，多了解报考专业的研究方向，多阅读相关文献。面试时常一般都在20-30分钟内，包括自我介绍和中英文问答，建议大家提前准备好自我介绍的PPT和简历，向老师们展现自己积极、健康、谦虚和谨慎的形象。回答问题时，说话语速不宜过快，吐字流利清晰，着装得体、整洁，尤其是英语面试时不要过分紧张，时刻保持良好的心态。

第三，复试前，学弟学妹们可以多多进行模拟面试，最好可以找到同学做“观众”帮助自己查缺补漏，这样有助于正式面试时稳定发挥。

(责编：郝孟佳、熊旭)