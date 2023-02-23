全国各地陆续公布2023年考研初试成绩，考生们很快要进入复试阶段。如何调整学习状态，合理规划时间，取更好的学习效果？人民网记者采访了多所高校的在读研究生，为即将参加复试的学生们讲述他们的备考经验，供广大考生参考。

本期考研经验分享人：沈召正，同济大学土木工程学院在读研究生

在沈召正考研复试时，土木工程信息技术是和结构工程在一起面试的，主要考察科目就是混凝土基本原理和钢结构设计原理，同时会有一些施工和抗震方面的问题。

沈召正建议，第一，因为不会在现场考察计算，所以大家在计算方法和原理概念方面需要着重复习，形成较为完整的知识结构体系，要打通不同科目之间可能存在的知识壁垒，找到知识点之间的关联。

第二，短时间内复习这么多本书还是有一定困难的，因此一定要详略得当、注重理解，提升自己的工程和力学概念，要有初步印象。当遇到不会的问题时，也可以通过自己的思考讲出道理来，只要言之有理、逻辑自洽，不至于完全拿不到分。

第三，在英语面试时，需要注意熟知土木专业英语单词，比如扭转、力矩、震动之类的，因为本科是会选到全英课程的，如果基础英语单词都不会的话，会比较扣印象分。专业英语中的汉译英应该是比较容易拉开差距的地方。

最后，希望初试分数不错的同学保持良好的心态，戒骄戒躁、认真复习；分数不是很理想的同学也抓住宝贵的机会“逆袭”。祝愿大家都能够成功上岸，一战成硕。

(责编：郝孟佳、熊旭)