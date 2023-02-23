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南开大学王玉婷：要增加对学术热点问题的认识、探讨和思辩能力

2023年02月23日10:22 | 来源：人民网-教育频道
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全国各地陆续公布2023年考研初试成绩，考生们很快要进入复试阶段。如何调整学习状态，合理规划时间，取更好的学习效果？人民网记者采访了多所高校的在读研究生，为即将参加复试的学生们讲述他们的备考经验，供广大考生参考。

本期考研经验分享人：王玉婷，南开大学历史学院2022级在读研究生

时隔一年，回顾考研备考期间充实又收获满满的生活，王玉婷仍深有感触。与初试相比，复试不仅需要专业知识熟于心间，也是一场对内在人文素养和临场应变能力的综合考量。

结合个人经历，王玉婷对考研复试提出以下几点备考建议：

一、无论复试是否含有笔试，都需要及时对备考期间储备的专业知识进行梳理和复盘，以便在此基础上回答复试提问中涉及到的专业知识问题。

二、参考专业领域的相关论著、专题论文、资料等，通过阅读拓展学术视野，增加对学术热点问题的认识、探讨和思辩能力。

三、社会科学的学术研究呼吁现实关怀，应对当今政治时事、国际局势多加关注，将理论学习与现实需要相结合。

四、对报考学校和报考专业的复试要求和特点进行仔细、全面的考量，结合自身情况做出相应的心理预设和学术准备。

五、如自我介绍结合自身情况展开，突出个人优势和亮点；可以课程论文、学年论文或毕业论文为切入点介绍自己的学术兴趣和研究计划；结合不同测试形式和难度，对英语口语多加练习，力争做到表述清晰流畅；切忌所答非所问，正视自己在学习中的遗漏和欠缺；考前可模拟临场发挥，尽量减轻焦虑和紧张，以积极乐观的心理和从容大方的仪态应对面试。

祝愿各位考生得偿所愿，学有所成。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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