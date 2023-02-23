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南开大学杨雕：复试切忌弄虚作假

2023年02月23日10:22 | 来源：人民网-教育频道
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全国各地陆续公布2023年考研初试成绩，考生们很快要进入复试阶段。如何调整学习状态，合理规划时间，取更好的学习效果？人民网记者采访了多所高校的在读研究生，为即将参加复试的学生们讲述他们的备考经验，供广大考生参考。

本期考研经验分享人：杨雕，南开大学中国史在读研究生

考研复试流程：

一、英语：英文自我介绍，提问一两个日常生活的问题。

二、中文提问：老师就以往的学校生活和荣誉经历进行提问（主要围绕复试前提交的自我介绍信息）。

三、专业问题：主要涉及毕业论文、研究方向、相关书籍、史学数据库和史料。

经验之谈：

第一：可以通过练习口语以及提前准备并熟练背诵。

第二：可以训练自己的表达能力，不卑不亢地展现即可，切忌弄虚作假。

第三：如果是本专业考研，可围绕毕业论文准备，史学毕业论文的写作涉及到研究领域的著作以及史料，甚至是查找资料的数据库。因此，论文写作也是复试准备。若是跨专业考研，则可围绕自身感兴趣的研究方向阅读著作，通过阅读相关著作形成自身对学术脉络的理解，亦可通过读学术、综述文章快速了解。阅读著作的过程中，关注所引用的史料，即可形成对史料的一定了解，亦可通过阅读专门的史料学著作进行总体把握。对数据库的了解，则可以通过相关的书籍及史学公众号进行搜集，并通过具体实践熟悉数据库。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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