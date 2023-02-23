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西安交通大学潘子琛：英语口语要针对潜在问题准备答案

2023年02月23日10:21 | 来源：人民网-教育频道
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全国各地陆续公布2023年考研初试成绩，考生们很快要进入复试阶段。如何调整学习状态，合理规划时间，取更好的学习效果？人民网记者采访了多所高校的在读研究生，为即将参加复试的学生们讲述他们的备考经验，供广大考生参考。

本期考研经验分享人：潘子琛，西安交通大学经济金融学院在读研究生

现在各院校的初试分数已陆续出台，按照潘子琛的经验，3月底将开始考研复试，各位考生还有一个月的时间准备。

纵观各大院校、各专业，复试内容在基本结构上都可分为三部分，就算不是，也是在这三部分上衍生出来的。潘子琛为大家依次分析了如何应对这三个方面。

英语：

英语通常会包括英语口语与英语笔试，而笔试又多以听力为主，极少部分院校会有更高要求。对于英语口语部分，可能有考生在寒假时就开始准备了，现在只需要继续备考即可。如果考生没有在出分前进行准备，也不要慌张，可以购买考研英语口语听力相关书籍，也可利用网络平台的相关资料去准备。口语要针对潜在问题准备答案，比如个人简介、优势特长、兴趣爱好、未来规划、在校经历、对报考学校（本科）的看法等等，确保覆盖问题尽可能全面。口语需要每天练习，勤动口、熟记答案，做到流利自若、不磕绊，要持续到复试前一天，听力方面也要做到每天练习。

专业课：

对于专业课笔试的参考资料，如果所报考的院校没有指定教材，不妨使用初试的参考资料，这部分其实是一个重拾记忆的过程。其实很多知识点在初试前就复习到了，所以这部分主要是一个查漏补缺的过程。

综合面试：

综合面试的问题多样化，有个人信息考察，如家庭情况，内心动机等，也有对学生时政、社会热点的考察，更有对专业知识的考察。一般来说，考生在准备英语和专业课的时候也会涉及到相关内容，所以无需特意准备。但要注意的是，这个环节需要每天强化训练，因为比起知识储备，考官更关注考生复试时的临场表现。所以，考生一定要在平时的训练中总结不足，提升自己的外在形象与语言逻辑，确保做到凝练简洁、直切要害，向考官展现自己最好的一面。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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