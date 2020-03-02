华南理工大学广州学院获批增设两个本科新专业

近日，教育部发布了《关于公布2019年度普通高等学校本科专业备案或审批结果的通知》（教高函[2020]2号），公布了2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。华南理工大学广州学院2019年申报的“大数据管理与应用”、“供应链管理”两个本科专业获得教育部批准备案。

据了解，大数据驱动的管理决策，正在成为行业的核心能力，并在转型升级、把握新兴业态和发展机遇中发挥着重要作用。正是顺应这一趋势，华南理工大学广州学院自2016年起集合三个学院力量，创建“智能商务研究所”，以大数据技术为核心，围绕国家和地区大数据战略需求，开展学科建设、学术研究、技术研发和产业应用。经过3-4年的实践，已取得显著科技创新成果和人才培养经验。

华南理工大学广州学院“大数据管理与应用专业”致力于培养掌握现代管理学、经济学等经济管理基础理论，熟悉大数据思维以及大数据驱动的管理决策过程，熟练运用大数据分析方法、大数据分析工具很好地运用于商业决策与研究，并具有批判性思维、创新精神及可持续学习能力的高素质复合应用型人才。

供应链管理不再仅仅是业务部门或是业务流程的独立运作，而是贯穿整个企业运作和管理过程，从前端的市场需求分析，到产品设计开发、供应商开发、供应商管理、质量管理、生产运作、国际贸易、仓储物流、售后服务，以及政策法规、信息技术和客户关系管理等。能适应供应链复杂环境的复合人才，是所有企业进行供应链人才争夺的焦点，也使得供应链管理人才的需求变得更加迫切，加上今年新批准的17个学校，国内只有25个高校设立了“供应链管理”专业。华南理工大学广州学院“供应链管理专业”集成本校工科和管理学科的优势，整合物流工程、采购管理、工商管理、市场营销、电子商务、金融、信息网络技术等多学科资源，致力于培养复合型、应用型供应链管理人才。

来源：华南理工大学广州学院

(责编：郝孟佳、熊旭)