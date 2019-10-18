高考入学率能提高20%！俞敏洪希望改变一万个孩子的命运

阿干，彝语里是“老七”的意思。

11岁的洁夜阿干是家里的第七个女儿，她还有一个弟弟。在她的家乡四川凉山彝族自治州，一个家庭一定要生出儿子为止，所以“阿干”这个名字并不少见。

阿干的父亲，去年深夜上山打核桃，被毒蜂蜇咬，去世了。家里只剩下妈妈独自抚养8个孩子，几乎没有收入来源。

尽管已经亲眼目睹过大凉山的贫困，但当如此量级的不幸真实地呈现在面前，还是令90后新东方老师宗银军触目惊心。一年前，他因参与新东方“烛光行动”公益支教，与当地的教师们有过几面之缘。那时宗银军并没有想到，日后他将与大凉山一个叫“阿干”的女孩，产生这样的深度的关联。

10月16日，“我的大朋友——新东方乡村儿童一对一助学计划”启动，500名新东方教师志愿者将在新东方创始人俞敏洪带领下，与我国教育欠发达地区的500名中小学生一一结对、开展长期帮扶。宗银军们和阿干们的人生轨迹，就这样交汇了。

俞敏洪与藏族男孩向巴旺堆合影

500个新东方大朋友 将持续陪伴乡村孩子成长

山大沟深的凉山，师资比阳光更稀缺。阿干就读的凉山州雷波县八寨乡一贯制学校，全校共1200名学生，只有2名专职英语老师，其中一名还是临时“顶岗”的大四学生。

有人说，人类最大的不平等，是出生地的不平等。除了四川凉山，甘肃、新疆、西藏、青海、云南等省份的欠发达地区，还有无数“阿干”们。教育的落后，深刻塑造了她们的童年，也影响着他们的未来。

据《中国农村教育发展报告2019》，2017年超过一成的全国义务教育阶段在校生为农村留守儿童。2017年全国农村留守儿童数量为1550.56万人。目前，全国范围内仍有许多农村孩子，因为教育条件匮乏、缺少亲人陪伴等原因，缺乏精神鼓励和自信，丧失学习动力，甚至出现心理问题或性格缺陷。相比物质帮扶，他们更需要持续的师资支持，以及心灵的陪伴和精神的激励。而这些，正是新东方精神的底色，也是新东方公益的应有之义。

成立26年来，新东方一直努力通过各种手段向欠发达地区输出优质教育资源，从兴建希望小学，到输送优秀老师到农村培训教师和学生，再到通过网络远程教育的方式给成千上万的中小学生进行辅导，取得了显著成效。

“但我认为我们还可以做更多。”10月16日下午，新东方教育科技集团董事长俞敏洪在“我的大朋友——新东方乡村儿童一对一助学计划”启动仪式上，回忆了自己的成长经历，并表示好老师的长期陪伴和激励对学生的成长至关重要。这次，他希望通过一对一帮扶的形式，充分调动新东方的优秀教师资源，让更多老师与乡村学生直接交流，持续陪伴他们成长。

据了解，“我的大朋友——新东方乡村儿童一对一助学计划”倡议书自8月29日发布以来，新东方内部报名踊跃，最终经过层层筛选，新东方公益基金会联合集团教学管理部共选拔出500名教学经验丰富、富有爱心、甘于奉献的教师志愿者。他们中有教龄10年以上的明星教师，有连续多年参加公益支教的志愿者老师，也有从小就是留守儿童，希望去帮助更多孩子的老师。

教师志愿者们将在俞敏洪带领下，与来自全国欠发达地区的500位四年级到初二的农村中小学生一一结对，陪伴他们直到初中毕业。期间，他们将通过手机、儿童手表、电子邮件等形式与帮扶对象进行远程交流，结合寒暑假支教、实地探访等，担当起乡村孩子们生活、学习中的良师益友。希望能够帮助他们考上当地重点高中，最终考上好的大学，从而改变自己、家庭，甚至一个村庄的命运。

“新东方老师要起到一个大哥哥、大姐姐的作用，不光辅导他们学习，还要关怀他们成长。”

俞敏洪现场勉励教师志愿者们，并要求他们对帮扶对象负责到底，“即使离开新东方，走到天涯海角也不能放弃。”

此外，该项目也得到了著名演员于谦、实力歌手王晰的关注和支持。 于谦现场回忆了自己成长中遇到的好老师，其中一位老师连续五年无偿给一位小儿麻痹症学生补课，对他触动很深。“那时的老师没有那么多功利心，考虑最多的不是升学率、重点率，而是把每个孩子推向社会，让他们有安身立命的本事，这两个目的截然不同。我认为把学生塑造成对社会有用的人，这个想法更伟大。” 于谦也对“我的大朋友”活动表示肯定，“这是一项‘一个都不能少’的规模化工程，很有意义。”

“成为乡村孩子的老师、姐姐、妈妈”

得知入选的消息后，宗银军笑着跟未婚妻说，“单位给发了个孩子”。以后，他打算把以后课余时间尽可能多地分给阿干。在大凉山，很多彝族姑娘十五六岁就嫁人了，宗银军想告诉阿干，人生还有很多可能。“有机会，我还想再去凉山实地看看，真正见证她的蜕变和成长，甚至成为这个大家族的第十位成员。”

除了宗银军和阿干，还有两对“大朋友”与“小朋友”也来到了活动现场。分别是武汉新东方老师汪文君与西藏察雅县卡贡乡小学五年级男孩向巴旺堆，北京新东方学校老师张丹与西藏香格里拉市独克宗小学五年级女孩朱家璇。

其中，张丹今年8月底刚刚从“烛光行动”黑河站的讲台上下来，紧接着就报名了“我的大朋友”项目。已有11年教龄的张丹，身上有“集团教学培训师” “集团优秀教师”等诸多荣誉，累计教授过14000多名学生。但她仍对未来这段特别的经历满怀期待。

“我希望成为她的‘老师’，带她感悟英语，我们可以聊聊美剧，听听歌曲，看看外面的世界；我希望成为她的‘姐姐’，我们可以谈谈心事，不管是与父母之间的小矛盾，还是与同学之间的小冲突，又或者是青春期那种懵懂美好的小心动；我也希望成为她的‘妈妈’，走进她的生活，呵护她、照顾她、关爱她，让她能感受到世界的温暖，有一天也可以尽自己所能的去温暖他人。”

她希望通过自己的努力，能帮助这位“小朋友”读完大学，更希望她们的友谊“期限”能拉长至一生。

坚守公益26年 新东方将持续输出物质支持和精神激励

正如俞敏洪在发言中所说，成立26年，新东方从未停下过公益的脚步。自1993年成立至今，新东方在捐建希望小学、设立奖助学金、支援灾区等方面投入累计近4亿元人民币。除了连续开展了12年的乡村教师培训项目“烛光行动——新东方教师社会责任行”，新东方还通过“梦想之旅”、“自强之星”、“一校一梦想——新东方助梦行动”、“新东方春蕾助学行动”等活动，持续向欠发达地区输送物质帮扶和精神激励，希望通过公益推动教育改革和创新，用创新技术推动教育公平。

2016年4月起，新东方开始通过互联网在线支教的方式，对口支持四川省康定中学、泸定中学、木里中学、盐边中学，贵州省毕节六中、兴仁民中、兴义三中，河北省广宗一中、湖北省浠水闻一多中学、北京市延庆中学等学校。部分学校高考大学入学率能提高20%。

“社会责任”是新东方的核心教育理念之一，拥有优秀的师德师风，也是新东方“老师好”的重要标准。新东方不仅要求自己的老师好，还希望向行业输送更多的优质教师和服务，最终助力教育事业进步，推动教育公平。

“也许我们做不了太伟大的事情，但作为中国人民的一员，我们如果能够尽一己之力，让有些事因为我们的努力而更加美好，有些人因为我们的帮助而变得对生活充满希望，我们也会从中体味到一种成就感和幸福感。” 俞敏洪的话代表了新东方公益人的初心。

俞敏洪说，他设想的目标是一万名新东方老师加入“我的大朋友”公益项目，改变一万个孩子的命运。如此下去，星星之火，可以燎原。“不论面对多少困难，我们定会全力以赴。”（杨佩颖）

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