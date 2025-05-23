湖北全面推进教育数字化转型

本报记者 田豆豆 吴 丹 吴 君

“报告老师，火星救援车智驾测试一切正常，等候登陆指令。”在武汉经开区神龙小学，同学们通过小组合作、项目式学习等方式，自制火星沙盘和救援车，模拟“智能火星车救援任务”。

智慧教育，举目可见。武汉大学卓尔体育馆，教育数字化成果琳琅满目：武汉大学“天问”人形机器人和智能仿生鱼前，一批批中外来宾驻足参观；华中师范大学自主研发“师说”大模型，为职前职后教师教育提供多场景一体化服务；武汉音乐学院以曾侯乙编钟为原型，利用动作捕捉、3D建模技术等，复原编钟演奏的虚拟体验……

5月14日至16日，2025世界数字教育大会在湖北省武汉市举办。作为教育信息化试点省份、国家智慧教育平台整省试点省份，湖北省以丰富实践成果与创新探索经验，成为观察中国智慧教育发展、把握未来走向的一扇窗。

——编 者

拉近空间距离

促进城乡教育共享

“我们先把纸对折，从机头开始勾勒半架飞机的轮廓……”

5月12日上午，湖北省襄阳市南漳县卞和小学的教室里，剪纸老师颜彦手持红纸作示范，目光不时投向教室前后的3台摄像机。此刻，她的教学场景正通过“南漳名师课堂”系统，同步传输至清河管理区完全小学和长坪镇黄潭完全小学。

“通过‘云端’架构，我们打破了传统的教育边界。”南漳县教育局局长罗强介绍，该县已形成“城区校带乡镇校、中心校带乡镇校、强校带弱校”的教联体数字化教学模式，惠及师生6万余人。省级非遗“南漳剪纸”等特色课程借力数字化实现全县普及，乡村学校音乐、美术课程开课率从30%提升到90%。

这是湖北省教育数字化改革的生动实践。2014年，湖北省获批国家教育信息化省级试点。“此后，我们不断推进信息化基础设施建设，提高学校网络接入速度和学习终端普及率，改善信息化基础设施条件。”湖北省教育信息化发展中心主任田明华介绍，2014年至2018年，湖北省学校网络接入率从73.9%增加到97.3%，教室多媒体覆盖率从72.9%增加到90.7%。

2019年，湖北省深入落实教育信息化2.0行动计划，并逐步构建起覆盖城乡、服务均衡、安全高效的教育信息化新生态，资源供给从单向传输向精准匹配转变，教学模式从经验驱动向数字赋能转型。

为了进一步缩小城乡、校际差距，2022年湖北省启动基础教育城乡联合体建设。“我们以教育数字化为手段，实现‘大联小’‘强联弱’‘城联乡’，让城乡学校、强校和薄弱学校等同上一堂课，推进基础教育优质均衡发展。”田明华说。

目前，湖北省中小学校普遍建立了专递课堂、名师课堂、名校网络课堂的“三个课堂”常态化应用机制，推进优质教育资源共建共享。各级各类学校网络千兆到校，多媒体设备覆盖率100%，高校教育应用IPv6支持率100%。

跨越数字鸿沟

提升终身学习水平

时下最流行的无人机，“飞”到了银发一族身边。

“前推左摇杆，平稳起飞；前推右摇杆，缓缓前行……”在湖北开放大学社区教育学院的无人机课堂上，宋莉萍手持操控手柄，紧盯着眼前的电脑屏幕，操作模拟无人机起飞、悬停、移动、降落。

对摄影情有独钟的宋莉萍，是中国地质大学（武汉）的退休教授。去年9月，湖北开放大学首开了无人机航拍班，名额很快就报满了。近期，学校又开设了无人机摄影班，宋莉萍和10多名学员抢到了课。“模拟训练熟练后，我就可以驾驶无人机飞跃山山水水，定格全国各地的美景。”宋莉萍说。

数字时代，以教育数字化扩大优质教育资源受益面，让更多群体跨越数字鸿沟，提升终身学习公共服务水平，是教育改革创新面临的重大课题。

老有所学，老有所乐。“我们以社区教育网为依托，建成了涵盖省、市、县三级老年教育的在线学习平台。”湖北开放大学校长陈志祥介绍，2023年上线的“荆楚学习广场”，是全国首家与国家开放大学终身教育平台互联互通的终身学习平台。两个平台的学员只需通过统一身份认证与授权、调用课程接口，就可以共享578门课程、12004个数字化资源和学习行为数据。

湖北的终身学习公共服务，不仅纵向到底，也横向到边。“我们积极与华中农业大学、湖北省农科院、湖北省中医院等院校单位合作，以生成式人工智能技术，为学员提供个性化学习内容、学习路径规划等服务。”陈志祥说。

据了解，“荆楚学习广场”共开设无人机摄影等1212门课程，提供16772个学习资源，已服务4000多万人次。

从“荆楚学习广场”的海量资源共享，到智能技术勾勒的个性化学习路径，永不落幕的在线课堂承载着万千学员的求知热忱，让“人人皆学、处处能学、时时可学”照进现实。

拥抱人工智能

助力师生减负增效

武汉大学信息学部实验室里，学生围坐在电脑前，正对着武汉大学珞珈在线AI（人工智能）智慧教学中心助教“珈珈”请教问题。

“请介绍检索系统的组成原理。”学生在对话框输入问题后，几秒间，“珈珈”就将检索系统的传感器、变送器、信号调理电路等几个关键部分和工作原理步骤一一列举出来。“不仅回答得快，而且表述精准。”有学生感叹。

武汉大学本科生院院长吴丹介绍，“珈珈”诞生于去年9月，与它一同诞生的还有武汉大学数智教育实践创新平台的AI助教“珞珞”。

“‘珞珞’能帮助学生进行更多的科研实践。例如，计算机视觉实验室的学生可以通过‘珞珞’找到最新的学术论文，自动优化模型参数。”吴丹说。

人工智能技术的快速发展，促进了教育变革创新。近年来，湖北省积极推动人工智能和教育深度融合，在各类高校建设了AI助教等新教育场景，推进智慧教育新基建。目前，湖北省41所中小学校、45所职业院校、52所高校建成全息互动课堂、人工智能教室等数字立体教学空间。

为了提高学生的人工智能素养、发挥智慧教育新基建的作用，湖北还鼓励大中小学校将AI融入育人全过程。“我们在武汉、宜昌等地加快普及中小学人工智能课程，在武汉科技大学推出‘智能筑砌机器人平台’，组建湖北人工智能学院等。”田明华说，人工智能已经贯穿了湖北“备—教—学—评”的教学全过程，助力师生实现减负增效。

面向智能时代的多样化教育需求，湖北已绘制了数字教育的新蓝图。“我们将以‘大模型重构教育生态、智能体贯通全链场景’为战略牵引，构建覆盖基础教育、职业教育、高等教育、终身教育的全域AI应用体系，建设未来人工智能教育新高地。”湖北省教育厅党组书记、厅长周静说。

《 人民日报 》（ 2025年05月23日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)