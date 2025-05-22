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中国政法大学举办第八届中法宪法论坛

2025年05月22日09:48 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月22日电 （记者孙竞）为推动中法两国宪法研究的交流与互鉴，第八届中法宪法论坛近日在京举办。本届论坛由中国政法大学法学院宪法学研究所主办，主题为“宪法文化：中法交互视角”。

论坛围绕宪法文化的交流与发展共设置主旨发言和六个主题研讨单元，包括“宪法文化的形成与发展”“宪法价值、社会规范与文化浸润”“宪法文化、国别宪法原则与公民参与”“圆桌讨论：数字时代宪法文化的挑战、中法文化印象”“宪法文化与宪法实效”以及“中法文化交融”。

与会学者围绕中法两国宪法文化的特征、宪法价值对宪法规范的塑造、宪法原则的识别与阐释、宪法文化与国家治理等问题展开研讨。中国宪法学研究会名誉会长韩大元、中国政法大学法学院教授、中国宪法学研究会副会长李树忠教授以及法国宪法学研究会会长Julien BONNET进行主旨发言，分别就“宪法文化在中国：历史、现实与未来”“中国宪法变迁的文化审视”“制度之外的理解：中法宪法文化的共鸣”进行阐释。

据介绍，作为中国政法大学的一项重要品牌学术活动，中法宪法论坛自2014年创办以来，已成为中法宪法学术交流的重要平台。

(责编：李昉、熊旭)

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