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“中丹绿色创新日”举办

2025年05月21日15:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月20日电  （记者赵永新）为庆祝中国与丹麦建交75周年以及两国政府间科技合作协定签订40周年，中国科学技术部与丹麦高等教育和科学部日前在北京和哥本哈根同步举办“中丹绿色创新日”活动。中国科学技术部部长阴和俊、丹麦高等教育和科学大臣克里斯蒂娜·埃厄隆、中国驻丹麦大使王雪峰等出席开幕式并致辞。

　　阴和俊表示，科技创新合作是中丹全面战略伙伴关系的重要组成，在元首外交战略引领下，两国科技创新合作持续深化，成果丰硕。两国在绿色创新领域合作潜力巨大，中国正在积极推动“双碳”目标实现，愿与丹麦深化绿色领域的务实合作，加强人员交流、联合研发与技术转化。

　　埃厄隆在致辞中高度评价中丹科技合作成效，指出科技创新合作是中丹双边关系的重要部分，愿与中方共同落实《中华人民共和国政府和丹麦王国政府绿色联合工作方案（2023—2026）》和今年1月签署的《中国科学技术部与丹麦高等教育和科学部关于科研创新合作的谅解备忘录》，加强共同感兴趣领域科技合作，携手应对全球性挑战，推动绿色转型和全球健康等可持续发展。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月21日 13 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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