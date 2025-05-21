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为救同学错过考试的姜昭鹏完成补考

行善少年交出“满分答卷”（追梦路上）

本报记者  李  蕊
2025年05月21日08:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　姜昭鹏（右）在探望同学。
　　受访者供图

　　这是一场让许多人牵挂的补考。

　　5月18日上午，山东烟台市的职教高考补考考点，唯一的考生姜昭鹏步入了考场。收卷铃响后，姜昭鹏走出来。考场外，阳光正好。

　　在网上，大家不约而同地留言：“姜昭鹏，你交了一张‘满分答卷’！”

　　事情的原委，还要说回一周多前。5月10日一早，山东城市服务职业学院2022级口腔义齿制造专业学生姜昭鹏，和同学一起搭乘网约车，前往山东省职教高考考点。上车不久，同学突发心梗休克，晕倒在姜昭鹏身上。“我把手放在他的鼻子上，发现他几乎没有呼吸。”狭小的空间内，姜昭鹏跪在座椅上，对同学实施胸外按压。

　　“你是去医院，还是去考场？”网约车司机王涛询问。“去医院！”姜昭鹏回答。

　　在王涛的协助下，姜昭鹏将同学送往附近的烟台山医院，为抢救争取到了时间。然而，姜昭鹏也因此迟到，错过了语文考试。

　　“如果当时我把同学托付给司机师傅，自己去考试了，后续要是出问题，我心里会很内疚。”姜昭鹏回忆自己的抉择，“考试还能等下一回，但同学的生命只有一次。错过考试会有遗憾，但不后悔。”

　　5月13日，山东城市服务职业学院对见义勇为的姜昭鹏进行了表彰。“老师们也一直在安慰我、鼓励我。”姜昭鹏说。

　　5月14日，山东省教育招生考试院发布公告：经报请上级主管部门同意，将按照规定程序启用春季高考语文科目副题，安排姜昭鹏参加考试。得知消息后，姜昭鹏哽咽了：“我告诉自己，要尽快平复心情，静下心来，踏踏实实备考。”

　　参加补考后，姜昭鹏的脚步格外轻快。“发挥还可以。我是带着大家的期待走进考场的，这对我来说有着特殊的意义。”考完试，姜昭鹏马上去探望同学，两人见面，相视而笑。“我们约好了，等他康复，找地方吃顿饭。”姜昭鹏说。

　　据介绍，姜昭鹏的同学经抢救苏醒后，就忙着问“姜昭鹏赶上考试没有”。被救同学的亲属说：“孩子是幸运的，他们之间的友谊也是令人感动的。”

　　姜昭鹏和王涛被烟台市委政法委、市见义勇为基金会授予“烟台市见义勇为先进个人”荣誉称号，姜昭鹏还被推荐为“中国好人榜”山东省候选人。在班主任苏晨看来，姜昭鹏的善举并非出自偶然：“孩子的性格很沉稳。平时值日，要是有同学顾不过来，他都会主动搭把手。从这些小事，可以看出他骨子里的善良。”

　　这些天的经历，让姜昭鹏多少感到有些不知所措。“我就是个普通的学生，只是我恰巧遇上了、被看到了。换成其他人，也会这么做的。”姜昭鹏谦逊地说。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月21日 11 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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