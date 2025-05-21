熊 建

近日，湖北襄阳，一对母子因辅导作业而吵架。母亲报了警，见到警察后说：“我们这个孩子学习不好好弄。我说他，他还还嘴。你们能不能帮我一下？”

出警的有一位警察是00后，秒变“家教”，辅导孩子英语，首先指出问题之所在——“你的主要问题不就是一些单词不会吗？”然后，教给学习办法——“找一篇阅读，从头到尾用你自己的话翻译下来。遇到生词，你拿一个本子记下来。”最后表明方法靠谱的原因——“我大学英语六级高分通过，英语考研也是高分通过。”

这个视频出来后，传播甚广。抛开“这算不算浪费警力”不谈，单从教育角度看，这个视频其实对当前的教育现状提出了一个解决方案，或者说把古人的智慧具象化了。这位警察的做法值得探讨，其中关键，不在于他的高学历，不在于他的急人之难，也不在于他的教学方法，而在于他不是这个孩子的父亲。

坊间一直流传这样的顺口溜：“不谈作业，母慈子孝；一说作业，鸡飞狗跳。”这话概括得很到位，我就深有体会。记得小孩上四年级的一个晚上，也是英语作业，要求背诵几段对话。同样是“大学英语六级高分通过”的我，从晚上8点吃完饭开始，一直到12点，4个小时，督促小孩背，就是背不过。

9点的时候，我已经不耐烦了，但秉持从教育专家那里学来的教育理念，逼着自己和颜悦色地给他逐个单词进行解释；10点的时候，已经快压不住火了，引用科学家小时候学习的故事，要他端正态度；11点了，看着班级群里的接龙，就差自己的小孩了，真是火冒三丈，没好话了；快12点了，真是要崩溃了，幸亏想起了自己上学时经历过的“夏斐事件”，才劝退了“上手段”的念头。到了12点多，才勉强背过。

这些年下来，辅导孩子作业的经历真是不堪回首，“报警”的念头也闪过多次。直到这次看到襄阳的新闻，发现有我这种想法的真不是孤例。从视频中看到，警察的辅导真是立竿见影，小孩乖乖地学了下去；警察叔叔的教导，他也应该是听进去了。

这让人不禁想到孟子对这种事情的观点，那就是应该“易子而教”，主张父辈不直接教育自己的子女，而是通过交换教育对象来保持教育活动的客观性。比如艺术、体育等领域的名师收徒，有时也带有类似的“交换培养”色彩。

那么，易子而教的道理何在？在《孟子·离娄上》中，公孙丑就问了：“君子之不教子，何也？”君子不亲自教育儿子，为什么呢？

孟子说了这么一段话：“势不行也。教者必以正；以正不行，继之以怒。继之以怒，则反夷也。‘夫子教我以正，夫子未出于正也’，则是父子相夷也。父子相夷，则恶矣。古者易子而教之，父子之间不责善。责善则离，离则不祥莫大焉。”

翻译过来就是：“由于情势行不通。教育一定要用正理正道，用正理正道而无效，跟着来的就是忿怒。一忿怒，那反而伤感情了。［儿子会这么说，］‘您拿正理正道教我，您的所作所为却不出于正理正道’，那就是父子间互相伤感情了。父子间互相伤感情，便很不好。古时候互相交换儿子来教育，使父子间不因求好而相责备。求其好而相责备，就会使父子间发生隔阂，父子间一有隔阂，那是最为不好的事。”

教育自己的孩子容易造成家庭冲突的道理，孟子说得很清楚了。他已经意识到，家长角色的情感属性与教师角色的专业属性存在本质区别。这为现代家庭教育中普遍存在的代际冲突提供了解决思路。

做父母的，与做老师的，职责是有区别的，做法是不一样的。优秀的父母，不一定就是优秀的老师。如果不能保持教育关系的适度距离，亲子关系损伤就很难预防。《红楼梦》中，贾政经常责问贾宝玉的具体学习情况，对他感到不满意，时不时还打压他，做出好诗还批评，结果导致贾宝玉对父亲的惧怕和疏离。

当然，在现代教育环境中，完全从字面上照搬易子而教，并不现实，需要与时俱进，把古人的智慧融入当前的教育实践。这个过程中，家庭教育的主体地位不可撼动，但需要各方力量的配合、分担。

去年，教育部等十七部门联合印发《家校社协同育人“教联体”工作方案》，推动各地结合实际建立家校社协同育人“教联体”，把学校、社区、家庭三方资源拧成一股绳，各自发挥比较优势，构建儿童发展的良好生态环境。这一点很重要，环境的营造往往比实际的督导更有长远的效果。子不教，父之过。这里的教，是教育做人做事的道理，不是直接教他加减乘除、氢氦锂铍硼。别忘了，孟母三迁，是从大处着眼，是为了给孟子营造一个好的学习环境。孟母如果亲自下场教育孟子，结果会是怎么样呢？

(责编：郝孟佳、李昉)