原标题：人形机器人能否走进千家万户

从泰山上执行垃圾清运任务的“机器狗”，到春晚舞台上扭秧歌的人形机器人“福兮”，再到北京亦庄半程马拉松赛道上你追我赶的各色人形机器人……作为“具身化的人工智能”，具身智能已悄然进入大众视野。

人工智能带来前所未有的发展机遇，也带来前所未遇的风险挑战。习近平总书记在中共中央政治局第二十次集体学习时强调：“坚持自立自强，突出应用导向，推动人工智能健康有序发展。”不久前，他在上海考察时指出：“我国数据资源丰富，产业体系完备，市场空间巨大，发展人工智能前景广阔，要加强政策支持和人才培养，努力开发更多安全可靠的优质产品。”

未来，人形机器人将如何重塑人类社会的运作方式？如何推动人形机器人等人工智能健康有序发展？本期我们邀请三位专家学者，围绕具身智能的技术发展、应用前景及伦理问题展开探讨。

嘉宾：

清华大学计算机科学与技术系教授 刘华平

联合国人工智能高级别咨询机构成员、中国政法大学数据法治研究院教授 张凌寒

国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所所长、研究员 李振京

高端技术的集大成者

记者：在具身智能背景下，为何人形机器人成为重要的产业发展方向？

刘华平：人形机器人本身并不是新鲜事物。早在上世纪70年代，就有学者开展相关研究；本世纪初，国内也出现过研究热潮。值得注意的是，这一轮人形机器人的研究热潮，确实是在具身智能的背景下掀起的，与具身智能本身也形成了相互依托、相互促进的态势。因此，在这一轮人形机器人研究中，大家更关注的是人形机器人到底体现了多少“智能”元素。

人形机器人最大的优势在于其外形特点，可以在很多工作空间实现与人类相似的工作效能，并能显著提升工作效率。毫无疑问，人形机器人本身涉及结构、材料、运动、感知等多个方面的技术，是很多高端技术的集大成者。因此，发展人形机器人，不仅是机器人产业的需求，同时也显著推动了很多关键技术的发展。

此外，发展人形机器人不仅是对机器人技术瓶颈的一次突破，还有助于探讨形态与行为协同增效的仿生学机理，为揭示具身智能的产生提供重要支撑。

张凌寒：人形机器人的本质，是生成式人工智能和物理形态的结合。这可以增强机器人理解世界、理解问题的能力，协助机器人突破在运动能力泛化上的关键瓶颈，构建机器人在复杂场景下的运动模型，实现人形机器人在大脑、小脑、肢体方面的全方位优化。

“有趣的灵魂”加上“好看的皮囊”，让人形机器人从科幻作品变成生活中触手可及的技术产品。近年来，人形机器人不仅在工业生产中扮演着重要角色，也逐渐在服务、医疗、教育等多个领域展现出巨大的潜力。

李振京：人形机器人是具身智能的关键载体之一，将从技术融合、市场需求、产业升级、就业创造等方面，对经济社会产生巨大影响。具身智能采用“人形”形态，不仅灵活，而且适应性强，容易融入现有的基础设施与工作环境。从经济维度看，人形机器人有望带动全产业链协同发展；从社会维度观察，短期虽可能对部分传统岗位产生替代效应，但长期来看，能够解放人类“双手”，加速产业升级，提升经济社会运行效率，创造新的就业机会，激发创新活力。

我国人形机器人领域正加速实现自主创新突破，制造优势与市场规模优势持续扩大。依托完备的工业体系，近年来我国通过政策规划“组合拳”，推动机器人产业“从有到优”发展，关键技术研发和“大模型+垂直场景”应用方面实现突破。在研发层面，兼具多维触觉感知与AI视觉认知的灵巧手、可实现复杂动作规划与流畅人机交互的通用智能体等技术成果相继问世；在应用层面，数据驱动的科研辅助、工业智造、商业服务、特种作业等多元场景已涌现出具身智能技术的落地案例。截至2025年初，我国已连续11年成为全球最大的工业机器人市场，工业机器人装机量在全球占比已超50%。

融入日常生活仍需时日

记者：在大模型赋能下，人形机器人能否真正走进千家万户？

刘华平：在人形机器人的快速发展过程中，大模型起到了重要的推动作用。很多研究工作或者演示系统仅仅是将大模型与人形机器人机械结合，也有部分研究利用大模型赋能人形机器人的结构设计、运动控制以及环境感知等。总体来说，大模型对人形机器人的推动作用目前仍处于探索阶段。

人形机器人是典型的具身智能系统，大模型则是典型的离身智能系统。二者的结合必然会促进技术的进步，但它们之间如何相互促进与提升却是一个尚不清晰的问题。尽管如此，人形机器人作为一项牵引性集成技术，在其前沿探索过程中，一旦有相应的单点技术成熟落地，走进千家万户是顺理成章的事。

机器人的研究永远是在攀登“未知”的领域，而能走进千家万户的机器人，往往是那些在技术发展过程中阶段性成熟的产品。扫地机器人就在一定程度上走进了千家万户，但直到今天，其功能仍然相当有限，还有很大发展空间。因此，人形机器人走进千家万户是我们的愿景，更是推动技术发展的动力。

张凌寒：我认为人形机器人真正进入千家万户还需时日，其日常化应用还需考量人工智能伦理要求、技术难度以及成本等要素。

首先，人形机器人带来的伦理规范问题是重点，比如一个可以提供家庭服务的人形机器人，需要识别家庭成员的面孔，了解他们的生活习惯。对大量个人信息和隐私数据的处理是实现人形机器人个性化、智能化服务的必要前提。

其次，人形机器人是生成式人工智能和物理形态高度结合的产物，其技术难度远超一般人工智能所需要的技术要求。将人形机器人投放至市场用于家庭服务，攻克技术难关并实现技术普及是关键问题之一。

最后，成本考量是人形机器人能否进入千家万户的关键所在。一项科技发明能否被广大群体接受，价格是极为关键的一点。如果成本过高，价格就会成为其进入人们日常生活的阻碍。随着科学技术的不断发展，我相信在不久的将来，人形机器人可以进入千家万户，成为我们的家庭成员。

李振京：我国人形机器人产业成果突出且前景广阔，已有智慧工厂开展多台、多场景、多任务的工业人形机器人协同实训，推进新型工业化向“全柔性智造”转型升级。

未来，人形机器人将迈入新型劳动力和家庭消费品行列。人形机器人有望进化为新型劳动力辅助单元，辅助人类工作和决策，成为未来人类的“新伙伴”；在解决续航和价格问题、提升市场认知和信任度的前提下，人形机器人有很大潜力成为“千家万户”的日用消费品，满足家庭服务、教育陪伴、养老护理等多样化需求。

哪些技术突破值得期待

记者：未来，推动人形机器人发展的关键技术是什么？

刘华平：人形机器人的运动控制技术近年来突飞猛进，取得了相当了不起的成就，也让人们再一次看到了新的希望。未来，一方面，机器人运动控制应该充分吸收硬件发展和机器学习的成果，提升不同工作环境下的协调运动控制能力，从单一的表演进化到多任务的高效作业。另一方面，在灵巧运动的基础上，应该努力提升机器人的感知与学习能力，使其能适应不同工作环境、不同任务需求。

实际上，人形机器人具有丰富的动作自由度，以及灵活的行走和操控能力，不应该仅仅成为一个被动的载体去响应大模型推理的输出。在许多具有困难和挑战性的工作场景中，利用人形机器人的结构优势，可以显著提升其感知、学习的性能，这也是很多其他形态机器人难以做到的。唯有本体结构控制和感知学习二者紧密结合，才能真正发挥人形机器人的优势。这方面的突破可以成为推动人形机器人发展的关键。

张凌寒：人形机器人是人工智能、高端制造、新材料等技术的战略性融合产物。因此，各项技术的发展在一定程度上都会对人形机器人起到推动作用。

在共性技术方面，近年来端到端模型的出现为人形机器人带来了全新的发展机遇。端到端模型一改原有的串联式机器人架构，用一个统一的模型完成从感知信息到运动动作的输出，减少了原有各个模块各自为营的状况。伴随最近大模型的火热发展，未来如何用一个统一的大模型完成机器人从传感信息输入到执行动作输出是十分令人期待的。

在共性技术之外，不同的作业场景也对机器人技术提出了不同的要求。在工业场景中，提升机器人的耐久度、运动精度、动作完成度的相关技术可能更为关键。在家庭场景中，安全、便捷、低成本的技术则更受欢迎。对于提供沟通咨询服务的机器人而言，语言识别、情感互动及决策辅助能力则是其核心需求。

李振京：近年来，人形机器人在运动控制、情感交互等技术上取得了显著进展。在对未来展现乐观愿景的同时，也要正视其中可能存在的问题与挑战。我国人形机器人部分核心零部件仍依赖进口，特别是在伺服控制系统、高精度传感器等关键技术领域，有待实现进一步突破。还有性价比问题，这也是制约人形机器人大规模普及和应用的关键因素。

从“野蛮生长”走向“人机共生”

记者：随着人形机器人逐步融入人类生活，将不可避免地引发一系列伦理和社会问题，应如何应对？

刘华平：实际上，机器人在不同的发展阶段都会面临对应的伦理和社会问题。正如互联网、手机走进人类生活也会引发伦理、社会问题一样，当现有道德准则、法律法规未能覆盖新技术的发展时，人们总会根据新的情况对其更新以适配技术的发展。同样，人形机器人所引发的这一系列问题都可以依托时代的进步来解决。我们应鼓励更多人参与到这一问题的讨论中，倾听不同观点，以全面了解其影响，共同促进人形机器人的健康发展。

张凌寒：人形机器人的发展必须坚持以人为本的理念。在其研发与应用过程中，必须坚持人类主体地位，构建具备规制弹性的事故责任体系，并严格贯彻公平与非歧视原则，使全体人类能够平等地发展、享有及利用这一新技术。

必须统筹好发展与安全的关系。作为当前国际竞争的关键领域，人形机器人的发展水平对于提高国家竞争力具有重要作用。因此，其治理应坚持发展导向，但同时需注重完善伦理审查机制，规范相关技术的研发与突破，确保人形机器人的智能发展始终向善，引导其朝着有益于人类文明进步的方向发展。

为应对人形机器人应用带来的影响，还需做好以下三点举措：一是提高人工智能的透明度和可解释性，打造可审核、可监督、可追溯、可信赖的人工智能技术；二是建立风险评估应对体系，通过充分的实践，提升人形机器人的安全性、可靠性、可控性；三是健全社会伦理共治机制，推动人形机器人伦理议题与规范体系的公众参与。

李振京：人形机器人的快速发展有利于拓展新兴业态、增加就业机会，显著提升劳动生产率及人类生活质量，但同时也要注意防范其对人类社会的潜在危害。

当前，部分大模型在私有化部署中，存在服务器安全防护不足的问题。同理，在人形机器人与用户交互和执行任务的情景下，如何确保所收集的大量用户信息等数据不被泄露和滥用，成为亟待解决的问题。

随着人形机器人智能化程度不断提高，其行为的责任归属与主体意识问题日益凸显。例如，当机器人的决策或行为造成损害时，应由开发者、使用者还是机器人本身承担责任？这一议题需要法律层面的明确界定，并建议适时发布且动态更新相关法律法规。

同时，要坚决反对“人类无用论”。尽管人形机器人的大规模应用可能对就业结构造成一定冲击，但这也将催生出新的职业，如机器人维护、管理等，从而开辟新领域、新赛道，塑造发展新动能、新优势。

短期来看，人形机器人的应用将减少人类简单重复劳动，为人类的创造性探索留出更多时间与空间，进而提升生产力并带来更加公平的竞争环境。长期来看，人形机器人技术或将深刻改变人类社会的经济格局、生产关系及分配方式。

只有真正有效遏制技术的不利影响，弥合全球南北方“数字鸿沟”，人形机器人才能成为人类的“好帮手”和“好参谋”，最终实现人机共生、和谐发展的理想图景。（记者 方曲韵）

(责编：李昉、郝孟佳)