本报澳门5月20日电（记者富子梅）第六届“澳门中学生历史知识竞赛”准决赛及决赛近日在濠江中学附属英才学校举行。本届赛事共吸引澳门40所学校166支队伍近650名学生参加，参赛学校数量再创新高。

经过激烈竞逐，初中组的圣公会（澳门）蔡高中学“黄河之水”队夺冠，亚军、季军分别由濠江中学附属英才学校“有序数对”队、濠江中学附属英才学校“濠镜风华”队夺得。高中组的镜平学校（中学部）“镜平D队”夺冠，亚军、季军分别由濠江中学“鸿渐于盘”队、圣若瑟教区中学第五校“圣五高中一队”夺得。

“比赛不仅是知识的比拼，更是一场思维与文化的交流。”澳门基金会行政委员会主席吴志良致辞表示，竞赛参与学校及学生数屡创新高，充分展现了澳门青少年对历史文化的热忱与责任感，展现了澳门青少年对中华历史文化的热爱与传承使命。

本届竞赛由澳门基金会及其历史文化工作委员会、澳门历史教育学会及澳门广播电视股份有限公司联合主办。澳门历史教育学会会长林发钦代表主办单位表示，比赛以“湾区共融，传承历史”为主题，不但有助于历史文化的传播与推动，也为爱好历史的青少年提供了一个全面展示历史文化素养的舞台。

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