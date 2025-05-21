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大连理工大学：年轻双手传承古老技艺

2025年05月21日08:40 | 来源：光明日报
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原标题：大连理工大学：年轻双手传承古老技艺

“满族刺绣实用性很强，在日常生活用品和服饰上随处可见，其中以枕头顶刺绣最为精美！”日前，走进辽宁岫岩满族民间刺绣传承创新实践基地，满族刺绣省级代表性传承人吴立梅正为大连理工大学建筑与艺术学院“图案设计”课程的学生介绍她收藏的满绣纹样。

“‘图案设计’课程自2019年开始和非遗传承人合作，以文化传承为核心，将满族刺绣的传统元素与我们的设计思维，以及新的科学技术、工艺材料相融合，形成了系统化的课程体系。”建筑与艺术学院副教授耿阳介绍。

大连理工大学师生与非遗传承人共同开发出“满绣盲盒”“满绣创意布老虎”等一系列数字产品和校园文创产品。学生们用双手传承着古老的技艺，并结合专业知识将非遗进行数字化创新和转化，让中华优秀传统文化焕发新活力。

近年来，大连理工大学依托地缘优势，结合学校特色，在全校范围内开设“中国传统文化”“中国传统哲学思想概论”“京剧艺术”“传统武术”等90余门次传统文化通识课、专业课，将满族刺绣、辽南皮影、岫岩玉雕、舞龙舞狮等地方非遗资源融入多层次实践教学与思政教育过程中，引导非物质文化、民族民间优秀文化走进校园、走近师生，同时与地方文化场馆共建育人基地，让更多美育资源惠及师生，以中华优秀传统文化立德树人，培育时代新人。

（记者 吴琳 通讯员 杜佳）

(责编：李昉、郝孟佳)

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