原标题：科学家成功解析全球雪豹遗传结构

记者5月19日从中国科学院动物研究所获悉，该所研究员胡义波团队与中国科学院院士、该所研究员魏辅文团队，联合中国科学院西北高原生物研究所、俄罗斯科学院等国内外多家单位的专家开展了全球雪豹的保护基因组学研究，系统解析了全球雪豹种群遗传结构及形成原因，阐明了低遗传多样性下种群长期续存的生存适应策略。相关研究成果日前在线发表在《基因组生物学》上。

雪豹是青藏高原及周边山脉高原生态系统的濒危旗舰物种，分布范围涉及亚洲12个国家。

此次研究是迄今为止最全面的雪豹种群基因组学研究。胡义波介绍，研究人员构建了一只雌性雪豹染色体级别高质量参考基因组，并对52份样品进行了全基因组重测序分析，包括雪豹皮张、组织和血液等。

基于全基因组SNP的种群基因组学研究揭示，全球雪豹可划分为两大遗传支系：北部支系和南部支系。其中，北部支系个体主要来自蒙古国、俄罗斯、塔吉克斯坦及中国新疆天山等区域，南部支系个体主要来自中国西藏、青海、四川和甘肃等地。

种群演化历史分析显示，自约70万年前至1万年前，雪豹种群数量呈下降趋势，两大支系均在末次盛冰期经历了严重的种群瓶颈。种群分化模拟结果显示，两大支系约于2.5万年前分化，这一时间与末次盛冰期时间基本一致。

基因组水平评估发现，相比雪豹南部支系，北部支系的基因组杂合度和种群遗传多样性较低，这些特征与其演化历史及较小的有效种群大小相吻合。

“尽管雪豹种群面临极低遗传多样性和较高近交水平的风险，但历史上的种群瓶颈和近交有效清除了强有害突变，从而有助于维持其种群生存和长期续存。”胡义波表示，该研究深化了对雪豹遗传演化潜力和适应性演化的理解，为制定科学保护策略提供了依据。（实习记者张添福 记者王菲）

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